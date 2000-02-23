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IKEA показала беспилотную лодку для очистки от рек. Видео
Такие устройства будут очищать водоемы от пластикового мусора.
Шведская компания IKEA создала из детских игрушек для ванны лодку с дистанционным управлением, предназначенную для очистки водоемов от пластикового мусора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infa.ua.
Лодка под названием Good Ship IKEA способна с помощью сеток собирать до 19 кг мусора за один рейс.
Сейчас две лодки работают в водоеме на востоке Лондона - любой желающий может взять на себя управление судном.
В компании считают, что небольшой флот беспилотных лодок может полностью очистить небольшие водоемы от пластикового мусора.
После завершения образовательной программы ритейлер на безвозмездной основе передаст несколько десятков устройств организации Hubbub.
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Как отмечают в ИКЕА, экипажи ежегодно вывозят около 295 тонн отходов из реки Темзы. Роботизированные лодки могут автоматизировать большую часть этой работы и очистить участки, которые иногда могут остаться без внимания.
Шведская компания IKEA создала из детских игрушек для ванны лодку с дистанционным управлением, предназначенную для очистки водоемов от пластикового мусора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infa.ua.
Лодка под названием Good Ship IKEA способна с помощью сеток собирать до 19 кг мусора за один рейс.
Сейчас две лодки работают в водоеме на востоке Лондона - любой желающий может взять на себя управление судном.
В компании считают, что небольшой флот беспилотных лодок может полностью очистить небольшие водоемы от пластикового мусора.
После завершения образовательной программы ритейлер на безвозмездной основе передаст несколько десятков устройств организации Hubbub.
Читайте также: Канадский уборщик создал из снега портрет Джоконды. Видео
Как отмечают в ИКЕА, экипажи ежегодно вывозят около 295 тонн отходов из реки Темзы. Роботизированные лодки могут автоматизировать большую часть этой работы и очистить участки, которые иногда могут остаться без внимания.
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