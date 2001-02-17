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В Китае спасли мужчину, гуляющего по высоковольтным проводам. Видео
Мужчина ходил по проводам на высоте почти 10 метров.
В Китае очевидцы засняли, как пьяный мужчина забрался на столбы с проводами и гулял по ним три часаподряд, пока не приехала команда спасателей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infa.ua.
Нетрезвый мужчина поднялся на вершину коммуникационного столба и перебрался через воздушные кабели на высоте почти 10 метров над землей. Он шел одной линией электропередачи, держась за две другие.
Внизу собралась большая толпа прохожих, чтобы наблюдать за курьезом. Кто-то вызвал пожарных, которые немедленно дали указание местной энергетической компании отключить электричество от кабелей.
Они пытались уговорить мужчину спуститься вниз, однако тщетно.
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После нескольких переговоров пожарная команда решила снять человека с проводов, взобравшись на дерево поблизости. Спасатели осторожно столкнули китайца на матрас внизу.
В Китае очевидцы засняли, как пьяный мужчина забрался на столбы с проводами и гулял по ним три часаподряд, пока не приехала команда спасателей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infa.ua.
Нетрезвый мужчина поднялся на вершину коммуникационного столба и перебрался через воздушные кабели на высоте почти 10 метров над землей. Он шел одной линией электропередачи, держась за две другие.
Внизу собралась большая толпа прохожих, чтобы наблюдать за курьезом. Кто-то вызвал пожарных, которые немедленно дали указание местной энергетической компании отключить электричество от кабелей.
Они пытались уговорить мужчину спуститься вниз, однако тщетно.
Читайте также: IKEA показала беспилотную лодку для очистки от рек. Видео
После нескольких переговоров пожарная команда решила снять человека с проводов, взобравшись на дерево поблизости. Спасатели осторожно столкнули китайца на матрас внизу.
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