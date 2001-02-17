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В Сети появился трейлер нового фильма с Элизабет Мосс. Видео

В Сети появился трейлер нового фильма с Элизабет Мосс. Видео В фильме рассказывается о рок-звезде 90-х.

Звезда "Рассказа служанки" играет панк-рокершу и суперзвезду 90-х Бекки Самсинг - фронтвумен женской рок-группы Something She, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

По сюжету она много пьет в попытках стимулировать творческий процесс и вернуть коллективу прежнюю славу. В итоге это только портит отношения со всеми окружающими, в том числе и с фанатами.

Бекки проходит через материнство и нервные срывы, но затем знакомится с молодым герлз-бэндом Akergirls, возглавляемым Карой Делевинь, и становится их наставницей.

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Также в фильме сыграют Агнесс Дейн, Вирджиния Мэдсен, Дэн Стивенс, Эрик Штольц и Дилан Гелула



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 Теги: Элизабет Мосс, трейлер

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