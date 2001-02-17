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Раздел: Видеоновости  
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В Киеве автомобиль "приземлился" в стройку торгового центра. Видео

В Киеве автомобиль "приземлился" в стройку торгового центра. ВидеоToyota вылетела на территорию стройки

В ночь на 23 февраля в Киеве по адресу проспект Леся Курбаса, 18 произошло ДТП. Автомобиль Toyota Avensis вылетел с проезжей части и остановился на территории стройки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Инцидент случился около 00:30.

По предварительной информации, Toyota ехала по проспекту Леся Курбаса в сторону Кольцевой дороги. По неизвестным причинам машину не вписалась в поворот и врезалась в забор стройки нового торгового центра. После этого машина залетела на территорию площадки и повисла на строительных материалов.

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Кто именно сидел за рулем автомобиля - неизвестно. К счастью, обошлось без пострадавших. На время работы правоохранителей было затруднено движение по одной из полос. Детали случившегося будут выяснять полицейские.



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 Теги: Киев, стройка

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