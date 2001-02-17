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В Киеве автомобиль "приземлился" в стройку торгового центра. Видео
Toyota вылетела на территорию стройки
В ночь на 23 февраля в Киеве по адресу проспект Леся Курбаса, 18 произошло ДТП. Автомобиль Toyota Avensis вылетел с проезжей части и остановился на территории стройки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Инцидент случился около 00:30.
По предварительной информации, Toyota ехала по проспекту Леся Курбаса в сторону Кольцевой дороги. По неизвестным причинам машину не вписалась в поворот и врезалась в забор стройки нового торгового центра. После этого машина залетела на территорию площадки и повисла на строительных материалов.
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Кто именно сидел за рулем автомобиля - неизвестно. К счастью, обошлось без пострадавших. На время работы правоохранителей было затруднено движение по одной из полос. Детали случившегося будут выяснять полицейские.
В ночь на 23 февраля в Киеве по адресу проспект Леся Курбаса, 18 произошло ДТП. Автомобиль Toyota Avensis вылетел с проезжей части и остановился на территории стройки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Инцидент случился около 00:30.
По предварительной информации, Toyota ехала по проспекту Леся Курбаса в сторону Кольцевой дороги. По неизвестным причинам машину не вписалась в поворот и врезалась в забор стройки нового торгового центра. После этого машина залетела на территорию площадки и повисла на строительных материалов.
Читайте также: Около торгового центра в Киеве сгорела машина. Видео
Кто именно сидел за рулем автомобиля - неизвестно. К счастью, обошлось без пострадавших. На время работы правоохранителей было затруднено движение по одной из полос. Детали случившегося будут выяснять полицейские.
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