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Журналисты сняли императорского пингвина необычной окраски. Видео
Редчайшие кадры императорского пингвина черного окраса
Британская команда журналистов и операторов снимает новый документального сериал BBC One «Dynasties». Героями являются различные представители фауны, а в Антарктиде внимание сконцентрировано на императорских пингвинах (лат. Aptenodytes forsteri), передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
Это самый крупный и тяжелый из современных видов семейства пингвиновых: в среднем его рост составляет около 123 см, а вес колеблется между 22 и 45 кг. Голова и задняя часть тела черная, брюшная часть – белая, ближе к голове и шее оперение окрашивается в желтый и оранжевый оттенки – создается впечатление, что императорские пингвины, желая соответствовать своему названию, надели элегантные фраки. Но в одной из колоний журналисты заметили пингвина необычной окраски: его брюшко было таким же черным, как и спина, будто он носил траур или просто являлся приверженцем более строгого дресс-кода.
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Как поясняют биологи, все дело о меланизме: генетическом отклонении, противоположном альбинизму. Нетипичная для вида черная, коричневая или бурая окраска наружных покровов животных возникает вследствие повышенной концентрации меланинов. Это явление наблюдается у многих видов млекопитающих, пресмыкающихся, насекомых, рыб и птиц – в том числе других видов пингвинов, но никто и никогда прежде не встречал меланизма у императорских.
Британская команда журналистов и операторов снимает новый документального сериал BBC One «Dynasties». Героями являются различные представители фауны, а в Антарктиде внимание сконцентрировано на императорских пингвинах (лат. Aptenodytes forsteri), передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
Это самый крупный и тяжелый из современных видов семейства пингвиновых: в среднем его рост составляет около 123 см, а вес колеблется между 22 и 45 кг. Голова и задняя часть тела черная, брюшная часть – белая, ближе к голове и шее оперение окрашивается в желтый и оранжевый оттенки – создается впечатление, что императорские пингвины, желая соответствовать своему названию, надели элегантные фраки. Но в одной из колоний журналисты заметили пингвина необычной окраски: его брюшко было таким же черным, как и спина, будто он носил траур или просто являлся приверженцем более строгого дресс-кода.
Читайте также: Прикол дня: пингвина торжественно наградили орденом
Как поясняют биологи, все дело о меланизме: генетическом отклонении, противоположном альбинизму. Нетипичная для вида черная, коричневая или бурая окраска наружных покровов животных возникает вследствие повышенной концентрации меланинов. Это явление наблюдается у многих видов млекопитающих, пресмыкающихся, насекомых, рыб и птиц – в том числе других видов пингвинов, но никто и никогда прежде не встречал меланизма у императорских.
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