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В Риге произошла смертельная авария с участием автобуса. Видео
Произошло лобовое столкновение автобуса Rīgas satiksmes и микроавтобуса Volkswagen Transporter
В суботу, 23 февраля, в Риге на Даугавгривском шоссе столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус, в результате ДТП погибли два человека, еще несколько человек пострадали. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Как сообщается, произошло лобовое столкновение автобуса Rīgas satiksmes и микроавтобуса Volkswagen Transporter, который при выполнении обгона выехал на встречную полосу движения. Уклониться от столкновения у автобуса не было возможности.
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В аварии погибли два человека, находившиеся в микроавтобусе, несколько человек получили травмы. На место ДТП прибыли оперативные службы.
В суботу, 23 февраля, в Риге на Даугавгривском шоссе столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус, в результате ДТП погибли два человека, еще несколько человек пострадали. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Как сообщается, произошло лобовое столкновение автобуса Rīgas satiksmes и микроавтобуса Volkswagen Transporter, который при выполнении обгона выехал на встречную полосу движения. Уклониться от столкновения у автобуса не было возможности.
Читайте также: Под Киевом произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса
В аварии погибли два человека, находившиеся в микроавтобусе, несколько человек получили травмы. На место ДТП прибыли оперативные службы.
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