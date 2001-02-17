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В Риге произошла смертельная авария с участием автобуса. Видео

В Риге произошла смертельная авария с участием автобуса. ВидеоПроизошло лобовое столкновение автобуса Rīgas satiksmes и микроавтобуса Volkswagen Transporter

В суботу, 23 февраля, в Риге на Даугавгривском шоссе столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус, в результате ДТП погибли два человека, еще несколько человек пострадали. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Как сообщается, произошло лобовое столкновение автобуса Rīgas satiksmes и микроавтобуса Volkswagen Transporter, который при выполнении обгона выехал на встречную полосу движения. Уклониться от столкновения у автобуса не было возможности.

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В аварии погибли два человека, находившиеся в микроавтобусе, несколько человек получили травмы. На место ДТП прибыли оперативные службы.



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 Теги: Рига, ДТП

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