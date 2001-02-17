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Активисты устроили на шведском ТВ акцию в поддержку Украины. Видео

Активисты устроили на шведском ТВ акцию в поддержку Украины. ВидеоPussy Riot пригласили на шведское телевидение в качестве гостей в студии.

Активисты группы Pussy Riot устроили в прямом эфире шведского телевидения акцию против строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.uа.

"Когда активистов Pussy Riot пригласили на шведское телевидение в качестве гостей в студии, они немедленно решили воспользоваться ситуацией и захватить телевидение. В самый разгар шоу активисты заслонили ведущего огромным баннером Stop Nord Stream 2", - написал в Фейсбук участник коллектива Алексей Кнедляковский.

По словам Кнедляковского, "испуганные гости прятались под стулья, охрана материлась".

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"Но мы обращались не к ним. Мы обращались ко всей Европе. Остановите Путина! Остановите Северный Поток 2! Остановите войну! Помогите Украине!" - добавил он.



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 Теги: Видео, Pussy Riot

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