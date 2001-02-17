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Дом наркобарона Пабло Эскобара снесен властями. Видео

Дом наркобарона Пабло Эскобара снесен властями. ВидеоВ здании Монако было восемь этажей.

В ближайшее время на месте снесенного дома будет построен мемориал в память о жертвах наркомафии, сообщает El Tiempo.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В здании Монако было восемь этажей, 34 парковочных места, 12 квартир, два бассейна и корт.

Чтобы снести Монако управляемым взрывом, из окрестных домов пришлось эвакуировать 1500 человек.

Дом Монако располагался в фешенебельном районе Эль-Побладо на востоке Медельина. Эскобар покинул этот дом в 1988 году после неудачной попытки покушения на него.

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В сентябре 2018 года власти города закрыли посвященный Эскобару дом-музей. В нем посетители могли ознакомиться со множеством фотографий, а также коллекцией личных вещей наркобарона.



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 Теги: Пабло Эскобар, Видео

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