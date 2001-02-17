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Дом наркобарона Пабло Эскобара снесен властями. Видео
В здании Монако было восемь этажей.
В ближайшее время на месте снесенного дома будет построен мемориал в память о жертвах наркомафии, сообщает El Tiempo.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
В здании Монако было восемь этажей, 34 парковочных места, 12 квартир, два бассейна и корт.
Чтобы снести Монако управляемым взрывом, из окрестных домов пришлось эвакуировать 1500 человек.
Дом Монако располагался в фешенебельном районе Эль-Побладо на востоке Медельина. Эскобар покинул этот дом в 1988 году после неудачной попытки покушения на него.
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В сентябре 2018 года власти города закрыли посвященный Эскобару дом-музей. В нем посетители могли ознакомиться со множеством фотографий, а также коллекцией личных вещей наркобарона.
В ближайшее время на месте снесенного дома будет построен мемориал в память о жертвах наркомафии, сообщает El Tiempo.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
В здании Монако было восемь этажей, 34 парковочных места, 12 квартир, два бассейна и корт.
Чтобы снести Монако управляемым взрывом, из окрестных домов пришлось эвакуировать 1500 человек.
Дом Монако располагался в фешенебельном районе Эль-Побладо на востоке Медельина. Эскобар покинул этот дом в 1988 году после неудачной попытки покушения на него.
Читайте также: Уникальные кадры заброшенной подлодки. Видео
В сентябре 2018 года власти города закрыли посвященный Эскобару дом-музей. В нем посетители могли ознакомиться со множеством фотографий, а также коллекцией личных вещей наркобарона.
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