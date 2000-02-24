Раздел: Видеоновости
В Киеве открыли выставку в поддержку пленных моряков. Видео
Благотворительная экспозиция состоит из 24 картин.
24 картины со всех уголков Украины. Столько же, сколько военнопленных моряков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 5 канал.
Толчком для благотворительной выставки стала картина Беаты Кулак "Маленький кораблике, возвращайся домой", которую она создала в первые дни после захвата судов. За ней корабли нарисовали еще десятки украинских художников.
Во время выставки также провели аукцион. Средства от продажи будут переданы волонтерам, которые помогают военнопленным морякам
Благотворительную выставку в поддержку военнопленных моряков под названием "Возвращение домой" открыли в Киеве. В экспозиции - 24 картины, на которых изображены три захваченных судна.
Читайте также: IKEA показала беспилотную лодку для очистки от рек. Видео
Эти работы организаторы планируют подарить морякам после возвращения домой.
24 картины со всех уголков Украины. Столько же, сколько военнопленных моряков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 5 канал.
Толчком для благотворительной выставки стала картина Беаты Кулак "Маленький кораблике, возвращайся домой", которую она создала в первые дни после захвата судов. За ней корабли нарисовали еще десятки украинских художников.
Во время выставки также провели аукцион. Средства от продажи будут переданы волонтерам, которые помогают военнопленным морякам
Благотворительную выставку в поддержку военнопленных моряков под названием "Возвращение домой" открыли в Киеве. В экспозиции - 24 картины, на которых изображены три захваченных судна.
Читайте также: IKEA показала беспилотную лодку для очистки от рек. Видео
Эти работы организаторы планируют подарить морякам после возвращения домой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
303
0
Оставьте свой комментарий