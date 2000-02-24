» » Джамала представила новую песню. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Джамала представила новую песню. Видео

Джамала представила новую песню. Видео Премьера состоялась в финале национального отбора "Евровидения".

Украинская певица и член жюри национального отбора Евровидение Джамала представила на сцене конкурса новую композицию, которую спродюсировал американец Брайан Тод, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

Джамала появилась на сцене в эффектном черном костюме.

Читайте также: В Киеве открыли выставку в поддержку пленных моряков. Видео

"Большое напряжение, и даже мои наушники это чувствовали", - сказала певица.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Джамала, премьера

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     51
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх