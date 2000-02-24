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Джамала представила новую песню. Видео
Премьера состоялась в финале национального отбора "Евровидения".
Украинская певица и член жюри национального отбора Евровидение Джамала представила на сцене конкурса новую композицию, которую спродюсировал американец Брайан Тод, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
Джамала появилась на сцене в эффектном черном костюме.
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"Большое напряжение, и даже мои наушники это чувствовали", - сказала певица.
Украинская певица и член жюри национального отбора Евровидение Джамала представила на сцене конкурса новую композицию, которую спродюсировал американец Брайан Тод, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
Джамала появилась на сцене в эффектном черном костюме.
Читайте также: В Киеве открыли выставку в поддержку пленных моряков. Видео
"Большое напряжение, и даже мои наушники это чувствовали", - сказала певица.
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