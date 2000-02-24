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На Днепропетровщине мужчину раздавила упавшая бетонная плита. Видео
У пострадавшего не было шансов выжить.
В службу спасения "101" от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение, что на заброшенной ферме вблизи элеватора в поселке Партизанском Днепровского района на мужчину упала железобетонная плита, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
По вызову направлено дежурное отделение местной пожарной команды, а также отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию к месту происшествия, установлено, что при неизвестных обстоятельствах, на мужчину упала часть железобетонной конструкции.
От полученных травм он скончался на месте. Погибшему было около 45 лет. Сейчас сотрудники ДСНС пытаются освободить тело из-под обломков.
К работам привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств несчастного случая.
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Позже спасатели с помощью пневматических подушек и гидравлического оборудования подняли обломок разрушенной железобетонной стены и изъяли тело погибшего мужчины.
В службу спасения "101" от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение, что на заброшенной ферме вблизи элеватора в поселке Партизанском Днепровского района на мужчину упала железобетонная плита, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
По вызову направлено дежурное отделение местной пожарной команды, а также отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию к месту происшествия, установлено, что при неизвестных обстоятельствах, на мужчину упала часть железобетонной конструкции.
От полученных травм он скончался на месте. Погибшему было около 45 лет. Сейчас сотрудники ДСНС пытаются освободить тело из-под обломков.
К работам привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств несчастного случая.
Читайте также: В Киеве открыли выставку в поддержку пленных моряков. Видео
Позже спасатели с помощью пневматических подушек и гидравлического оборудования подняли обломок разрушенной железобетонной стены и изъяли тело погибшего мужчины.
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