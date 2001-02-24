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Николас Мадуро внезапно станцевал румбу. Видео

Николас Мадуро внезапно станцевал румбу. Видео Президент Венесуэлы удивил неожиданным поступком.

Николас Мадуро выполнил румбу после выступления перед сторонниками на митинге, который состоялся в субботу на проспекте Урданетта в центре Каракаса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

На мероприятии вблизи президентской резиденции - дворца Мирафлорес присутствовало около 20 тысяч сторонников правительства. Когда Мадуро вышел на сцену в красной рубашке и начал танцевать, собравшиеся тоже стали пританцовывать и поддерживать президента аплодисментами.

Во время выступления Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией, назвал главу соседней страны Ивана Дуке дьяволом и сообщил о провале попытки госпереворота. Обстановка в центре Каракаса оставалась спокойной. После заявления президента его сторонники стали постепенно расходиться.

Стоит добавить, что в Каракасе в субботу прошла также крупная акция оппозиционеров. Несколько десятков тысяч человек окружили военный аэродром в одном из районов венесуэльской столицы примерно в 2 км к востоку от центра города.

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Однако сторонники оппозиции не стали предпринимать попыток прорваться на территорию объекта, несмотря на то, что его охраняли лишь обычные военные патрули.



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 Теги: Николас Мадуро, румба

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