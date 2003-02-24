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В Аргентинском порту не разминулись два круизных лайнера. Видео

В Аргентинском порту не разминулись два круизных лайнера. Видео Судна получили незначительные повреждения.

В порту Буэнос-Айреса в Аргентине столкнулись круизные лайнеры Orchestra и Poesia, принадлежащие компании MSC Cruises. Об этом сообщает Maritime Bulletin, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Выходящее из порта судно Orchestra врезалось в пришвартованный у причала корабль Poesia. Оба лайнера получили повреждения, но не слишком значительные.

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По предварительным данным, пострадавших нет среди пассажиров и членов экипажей. Через несколько часов судну Orchestra разрешили продолжить свой путь в Уругвай.





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 Теги: Буэнос-Айрес, круизные лайнеры, видео

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