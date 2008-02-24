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Бои на световых мечах признали официальным видом спорта. Видео
Необычные нововведения утвердили во Франции.
18 февраля Федерация фехтования Франции (FFE) признала поединки на световых мечах из "Звездных войн" официальным видом спорта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на IntvUA.
Теперь в клубах "Федерации фехтования Франции" как инвентарь появятся световые мечи. А все желающие смогут пройти курс тренировок с таким мечом.
По словам генерального секретаря федерации Сержа Аубаилли, такой шаг стал вынужденным. По его словам, современная молодежь совсем не занимается спортом и тренируется "только большими пальцами", печатая на смартфонах.
"Поэтому мы решили связать нашу дисциплину с современными технологиями, так чтобы участие в спорте стало чем-то естественным", - пояснил Аубаилли.
Он также рассказал, что раньше молодежь записывалась в секцию фехтования, вдохновляясь историями о Зорро и мушкетерах, а теперь эту роль выполняют "фильмы со световыми мечами".
Для профессиональных занятий новым видом спорта всем желающим нужно приобрести точную копию поликарбонатного светового меча и защитное снаряжение. Бронежилет и световая шпага обойдутся спортсменам примерно в $400.
Уже выпустили специальные правила для нового вида спорта и готовят будущих инструкторов. Самое главное - бои должны быть похожи на сцену из «Звездных войн». Для этого соперники должны заносить меч за голову перед каждым ударом, чтобы движения были длинными и амплитудными. Также оружие оснащено специальным датчиком, который выдает электрический звук при столкновении.
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В остальном правила похожи на привычный регламент фехтования: участник получает баллы, когда касается противника, а первый, кто наберет 15 баллов - выигрывает. Если раунд не закончился за три минуты, то победителем становится тот, кто набрал больше очков.
18 февраля Федерация фехтования Франции (FFE) признала поединки на световых мечах из "Звездных войн" официальным видом спорта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на IntvUA.
Теперь в клубах "Федерации фехтования Франции" как инвентарь появятся световые мечи. А все желающие смогут пройти курс тренировок с таким мечом.
По словам генерального секретаря федерации Сержа Аубаилли, такой шаг стал вынужденным. По его словам, современная молодежь совсем не занимается спортом и тренируется "только большими пальцами", печатая на смартфонах.
"Поэтому мы решили связать нашу дисциплину с современными технологиями, так чтобы участие в спорте стало чем-то естественным", - пояснил Аубаилли.
Он также рассказал, что раньше молодежь записывалась в секцию фехтования, вдохновляясь историями о Зорро и мушкетерах, а теперь эту роль выполняют "фильмы со световыми мечами".
Для профессиональных занятий новым видом спорта всем желающим нужно приобрести точную копию поликарбонатного светового меча и защитное снаряжение. Бронежилет и световая шпага обойдутся спортсменам примерно в $400.
Уже выпустили специальные правила для нового вида спорта и готовят будущих инструкторов. Самое главное - бои должны быть похожи на сцену из «Звездных войн». Для этого соперники должны заносить меч за голову перед каждым ударом, чтобы движения были длинными и амплитудными. Также оружие оснащено специальным датчиком, который выдает электрический звук при столкновении.
Читайте также: В Аргентинском порту не разминулись два круизных лайнера. Видео
В остальном правила похожи на привычный регламент фехтования: участник получает баллы, когда касается противника, а первый, кто наберет 15 баллов - выигрывает. Если раунд не закончился за три минуты, то победителем становится тот, кто набрал больше очков.
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