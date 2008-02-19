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Масштабный пожар в Индии уничтожил около 300 автомобилей. Видео

Масштабный пожар в Индии уничтожил около 300 автомобилей. ВидеоПожаром были охвачены транспортные средства от автобусов и легковых автомобилей до мотоциклов и скутеров.

Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Пожар вспыхнул на парковке возле аэродрома Елаханка, где проходит международный авиасалон. Пожаром были охвачены транспортные средства от автобусов и легковых автомобилей до мотоциклов и скутеров. Предполагаемой причиной пожара, по мнению работников полиции, могла стать непогашенная сигарета, выброшенная кем-то в сухую траву. Сильный ветер поспособствовал быстрому распространению огня.

На место пожара прибыли 12 пожарных машин, для оценки ситуации был запущен вертолет. В настоящий момент огонь удалось локализовать.

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Информация о пострадавших не сообщается. Работа авиасалона была временно приостановлена, начато расследование обстоятельств возникновения пожара.









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 Теги: Индия, пожар

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