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Раздел: Видеоновости  
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В Одесском зоопарке панда показала веселый танец. Видео

В Одесском зоопарке панда показала веселый танец. ВидеоЗрители с удовольствием принимали участие в веселом действии.

Танец веселой панды, персонажа мультфильма «Кунг-фу панда» выложил на своем канале youtube директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infoport

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«Китайский Новый Год в зоопарке. В костюме панды - Даша, моя младшая дочь»,- пишет Беляков



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 Теги: Одесса, панда

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