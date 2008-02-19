Раздел: Видеоновости
В Одесском зоопарке панда показала веселый танец. Видео
Зрители с удовольствием принимали участие в веселом действии.
Танец веселой панды, персонажа мультфильма «Кунг-фу панда» выложил на своем канале youtube директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infoport
Читайте также: В Сети показали, как панда в зоопарке рисует картины. Видео
«Китайский Новый Год в зоопарке. В костюме панды - Даша, моя младшая дочь»,- пишет Беляков
Танец веселой панды, персонажа мультфильма «Кунг-фу панда» выложил на своем канале youtube директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infoport
Читайте также: В Сети показали, как панда в зоопарке рисует картины. Видео
«Китайский Новый Год в зоопарке. В костюме панды - Даша, моя младшая дочь»,- пишет Беляков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
660
0
Оставьте свой комментарий