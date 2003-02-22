Раздел: Видеоновости
В Сети показали новые кадры Керченского моста. Видео
Житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части
Несмотря на окончание строительства Керченского моста, российские автомобилисты не спешат на оккупированный Крымский полуостров, говорится на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Мосты, они ж для фоток. Экономика, рентабельность... У Ротенбергов все очень рентабельно. Вчера караваны авто выглядели так", – комментирует блогер снимок пустого моста.
Кроме того, житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части.
Читайте также: В сети показали новые ролики строительства Керченского моста. Видео
"Там, где был кран козловой, поставили три металлоконструкции на временные опоры. Металлоконструкции только низ – верха пока нет. На острове Тузла разобрали козловой кран", – утверждает Половинкин.
Несмотря на окончание строительства Керченского моста, российские автомобилисты не спешат на оккупированный Крымский полуостров, говорится на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Мосты, они ж для фоток. Экономика, рентабельность... У Ротенбергов все очень рентабельно. Вчера караваны авто выглядели так", – комментирует блогер снимок пустого моста.
Кроме того, житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части.
Читайте также: В сети показали новые ролики строительства Керченского моста. Видео
"Там, где был кран козловой, поставили три металлоконструкции на временные опоры. Металлоконструкции только низ – верха пока нет. На острове Тузла разобрали козловой кран", – утверждает Половинкин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
171
0
Оставьте свой комментарий