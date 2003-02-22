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В Сети показали новые кадры Керченского моста. Видео

В Сети показали новые кадры Керченского моста. ВидеоЖитель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части

Несмотря на окончание строительства Керченского моста, российские автомобилисты не спешат на оккупированный Крымский полуостров, говорится на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Мосты, они ж для фоток. Экономика, рентабельность... У Ротенбергов все очень рентабельно. Вчера караваны авто выглядели так", – комментирует блогер снимок пустого моста.

Кроме того, житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части.

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"Там, где был кран козловой, поставили три металлоконструкции на временные опоры. Металлоконструкции только низ – верха пока нет. На острове Тузла разобрали козловой кран", – утверждает Половинкин.



В Сети показали новые кадры Керченского моста. Видео


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 Теги: Керченский мост, Крым

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Сегодня, 13:20 » Автор: Татьяна Ларина
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