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В Киеве состоялся мини-марафон Snow Run. Видео
В Голосеевском парке Киева среди зимы собрались сотни бегунов
Морозным свежим утром, в воскресенье, 24 февраля, в Киеве в Голосеевском парке имени Максима Рыльского собрались более двухсот человек, чтобы вместе пробежать мини-марафон. Эта акция называется Snow Run и проходит уже шестой год подряд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
На мероприятие собрались и дети, и пожилые люди, и целые семьи. Об этом Информатор сообщает побывав на событии.
Все участники пребывали в прекрасном расположении духа: несмотря на довольно прохладную погоду, все много улыбались, согревались теплым чаем и физическими упражнениями. Кроме участников, было и много людей, которые пришли просто посмотреть - кто с малышами, кто с собаками, а кто просто проходил мимо.
Подготовили три маршрута: маленький - 250 метров - для детей, средний - 4 километра - для женщин и длинный - 8 километров - для мужчин. Один из участников рассказал, что его привела сюда девушка - кандидат в мастера спорта по бегу. Он даже пошутил, что хотел себе любимую, с которой можно ходить в кино и выпить пива, а приходится бегать вместе с ней почти через день и быть здоровым.
Константин, организатор мероприятия, рассказал, что он и его сотрудники из клуба KM Running Club проводят подобные забеги уже шесть лет подряд. Самый первый они планировали провести 22 февраля 2014 года, но из-за траура перенесли его на 8 марта. С тех пор они проводят сборы для спортсменов-любителей и всех желающих четыре раза в год.
«Это более спортивное мероприятие, оно ориентировано на результат и на победу. На них обычно собирается около 300-500 человек, сегодня - где-то около 220, - говорит Константин, - а вот летом мы обычно проводим Color Run. Это более развлекательный формат, туда собирается больше людей - в 2018 году было почти 3000 людей.»
«Мне кажется, такие спортивные мероприятия сближают всех этих мужчин, женщин и детей,» - говорит Дмитрий, ведущий мероприятия. По его словам, это классно, что на такие события приходят целые семьи. Он также поделился с нами, что, не смотря на то, что он часто занимается спортом, никогда не бегал. После такого ивента и сам задумался, чтобы в следующий раз принять участие.
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На забеге каждый получил свою победу и награду. И, конечно же, море позитивных эмоций и впечатлений.
Морозным свежим утром, в воскресенье, 24 февраля, в Киеве в Голосеевском парке имени Максима Рыльского собрались более двухсот человек, чтобы вместе пробежать мини-марафон. Эта акция называется Snow Run и проходит уже шестой год подряд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
На мероприятие собрались и дети, и пожилые люди, и целые семьи. Об этом Информатор сообщает побывав на событии.
Все участники пребывали в прекрасном расположении духа: несмотря на довольно прохладную погоду, все много улыбались, согревались теплым чаем и физическими упражнениями. Кроме участников, было и много людей, которые пришли просто посмотреть - кто с малышами, кто с собаками, а кто просто проходил мимо.
Подготовили три маршрута: маленький - 250 метров - для детей, средний - 4 километра - для женщин и длинный - 8 километров - для мужчин. Один из участников рассказал, что его привела сюда девушка - кандидат в мастера спорта по бегу. Он даже пошутил, что хотел себе любимую, с которой можно ходить в кино и выпить пива, а приходится бегать вместе с ней почти через день и быть здоровым.
Константин, организатор мероприятия, рассказал, что он и его сотрудники из клуба KM Running Club проводят подобные забеги уже шесть лет подряд. Самый первый они планировали провести 22 февраля 2014 года, но из-за траура перенесли его на 8 марта. С тех пор они проводят сборы для спортсменов-любителей и всех желающих четыре раза в год.
«Это более спортивное мероприятие, оно ориентировано на результат и на победу. На них обычно собирается около 300-500 человек, сегодня - где-то около 220, - говорит Константин, - а вот летом мы обычно проводим Color Run. Это более развлекательный формат, туда собирается больше людей - в 2018 году было почти 3000 людей.»
«Мне кажется, такие спортивные мероприятия сближают всех этих мужчин, женщин и детей,» - говорит Дмитрий, ведущий мероприятия. По его словам, это классно, что на такие события приходят целые семьи. Он также поделился с нами, что, не смотря на то, что он часто занимается спортом, никогда не бегал. После такого ивента и сам задумался, чтобы в следующий раз принять участие.
Читайте также: Необычный марафон состоялся в Киеве. Видео
На забеге каждый получил свою победу и награду. И, конечно же, море позитивных эмоций и впечатлений.
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