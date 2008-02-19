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Глава ОУН запустил кружкой в телеведущего в прямом эфире. Видео
Николай Коханивский в эфире ток-шоу метнул кружку в бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского.
Глава провода ОУН Николай Коханивский в эфире ток-шоу на телеканале NEWSONE метнул кружку в бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Видео инцидента доступно в сети. Гости студии обсуждали скандальную выставку "Квантовый скачок Шевченко", сорванную националистами. Во время обсуждения между Коханивским и Пальчевским возник конфликт.
Так, глава ОУН перебил Пальчевского, а тот в резкой манере осадил Коханивского, дав "команду сидеть". Коханивский, в свою очередь, предупредил, что за команду можно и "в табло получить". После обмена выпадами Коханивский взял стоявшую рядом кружку и швырнул в Пальчевского, попав ему в плечо.
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"Еще раз так скажешь - и будешь валяться", - предупредил глава ОУН.
Глава провода ОУН Николай Коханивский в эфире ток-шоу на телеканале NEWSONE метнул кружку в бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Видео инцидента доступно в сети. Гости студии обсуждали скандальную выставку "Квантовый скачок Шевченко", сорванную националистами. Во время обсуждения между Коханивским и Пальчевским возник конфликт.
Так, глава ОУН перебил Пальчевского, а тот в резкой манере осадил Коханивского, дав "команду сидеть". Коханивский, в свою очередь, предупредил, что за команду можно и "в табло получить". После обмена выпадами Коханивский взял стоявшую рядом кружку и швырнул в Пальчевского, попав ему в плечо.
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"Еще раз так скажешь - и будешь валяться", - предупредил глава ОУН.
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