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На крытом рынке в Полтаве произошел масштабный пожар. Видео

На крытом рынке в Полтаве произошел масштабный пожар. Видео Площадь возгорания очень большая.

В Полтаве в воскресенье, 24 февраля, начался пожар в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода, огонь распространился на крытый рынок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Загорелись магазин Обувной Бум, отделение сети магазинов Ева.

На месте происшествия работают восемь автоцистерн и несколько бригад государственных пожарно-спасательных частей.

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Для тушения они используют две лестницы. Ситуацию осложняет то, что площадь возгорания очень большая.



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 Теги: Полтава, пожар

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