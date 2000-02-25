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На крытом рынке в Полтаве произошел масштабный пожар. Видео
Площадь возгорания очень большая.
В Полтаве в воскресенье, 24 февраля, начался пожар в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода, огонь распространился на крытый рынок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Загорелись магазин Обувной Бум, отделение сети магазинов Ева.
На месте происшествия работают восемь автоцистерн и несколько бригад государственных пожарно-спасательных частей.
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Для тушения они используют две лестницы. Ситуацию осложняет то, что площадь возгорания очень большая.
В Полтаве в воскресенье, 24 февраля, начался пожар в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода, огонь распространился на крытый рынок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Загорелись магазин Обувной Бум, отделение сети магазинов Ева.
На месте происшествия работают восемь автоцистерн и несколько бригад государственных пожарно-спасательных частей.
Читайте также: В Аргентинском порту не разминулись два круизных лайнера. Видео
Для тушения они используют две лестницы. Ситуацию осложняет то, что площадь возгорания очень большая.
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