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На шоу "Голос страны" выступил необычный участник. Видео

На шоу "Голос страны" выступил необычный участник. Видео Мужчина поразил судей своими вокальными данными.

Шестой выпуск шоу "Голос країни 9" вышел на экраны 24 февраля. В это воскресенье зрители увидели много талантливых участников: молодого учителя музыки из Ивано-Франковска, репетитора английского языка родом из Анголы, одессита с голосом Джастина Тимберлейка, девушку-барда из Казахстана и других ярких самородков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Но среди конкурсантов особенно выделился Николай Запорожан – 53-летний цыганский барон из города Могилев-Подольский. У этого слабовидящего мужчины большая семья: жена, с которой он вместе уже 38 лет, трое сыновей и девять внуков.

Он великолепно исполнил композицию Брайана Адамса под названием "I do it for you". Свое выступление Николай посвятил супруге, которая давным-давно поверила в него и поддержала его желание заниматься музыкой.

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Благодаря своему яркому выступлению мужчина попал в команду Потапа.



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 Теги: Голос страны, видео

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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