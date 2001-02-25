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На шоу "Голос страны" выступил необычный участник. Видео
Мужчина поразил судей своими вокальными данными.
Шестой выпуск шоу "Голос країни 9" вышел на экраны 24 февраля. В это воскресенье зрители увидели много талантливых участников: молодого учителя музыки из Ивано-Франковска, репетитора английского языка родом из Анголы, одессита с голосом Джастина Тимберлейка, девушку-барда из Казахстана и других ярких самородков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Но среди конкурсантов особенно выделился Николай Запорожан – 53-летний цыганский барон из города Могилев-Подольский. У этого слабовидящего мужчины большая семья: жена, с которой он вместе уже 38 лет, трое сыновей и девять внуков.
Он великолепно исполнил композицию Брайана Адамса под названием "I do it for you". Свое выступление Николай посвятил супруге, которая давным-давно поверила в него и поддержала его желание заниматься музыкой.
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Благодаря своему яркому выступлению мужчина попал в команду Потапа.
Шестой выпуск шоу "Голос країни 9" вышел на экраны 24 февраля. В это воскресенье зрители увидели много талантливых участников: молодого учителя музыки из Ивано-Франковска, репетитора английского языка родом из Анголы, одессита с голосом Джастина Тимберлейка, девушку-барда из Казахстана и других ярких самородков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Но среди конкурсантов особенно выделился Николай Запорожан – 53-летний цыганский барон из города Могилев-Подольский. У этого слабовидящего мужчины большая семья: жена, с которой он вместе уже 38 лет, трое сыновей и девять внуков.
Он великолепно исполнил композицию Брайана Адамса под названием "I do it for you". Свое выступление Николай посвятил супруге, которая давным-давно поверила в него и поддержала его желание заниматься музыкой.
Читайте также: На крытом рынке в Полтаве произошел масштабный пожар. Видео
Благодаря своему яркому выступлению мужчина попал в команду Потапа.
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