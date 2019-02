На шоу "Голос страны" выступил необычный участник. Видео

Шестой выпуск шоу "Голос країни 9" вышел на экраны 24 февраля. В это воскресенье зрители увидели много талантливых участников: молодого учителя музыки из Ивано-Франковска, репетитора английского языка родом из Анголы, одессита с голосом Джастина Тимберлейка, девушку-барда из Казахстана и других ярких самородков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Но среди конкурсантов особенно выделился Николай Запорожан – 53-летний цыганский барон из города Могилев-Подольский. У этого слабовидящего мужчины большая семья: жена, с которой он вместе уже 38 лет, трое сыновей и девять внуков.Он великолепно исполнил композицию Брайана Адамса под названием "I do it for you". Свое выступление Николай посвятил супруге, которая давным-давно поверила в него и поддержала его желание заниматься музыкой.Благодаря своему яркому выступлению мужчина попал в команду Потапа.