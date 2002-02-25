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Жители РФ стали массово находить червей в конфетах. Видео
Необычную находку засняли в Новокузнецке.
Жители Новокузнецка Кемеровской области России стали массово жаловаться на «неприятный сюрприз» в кондитерских изделиях, купленных в магазинах крупной местной торговой сети. Об этом новокузнечане рассказали в сообществе города в социальной сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
По словам одного из подписчиков страницы, он купил конфеты на развес, и одна из них оказалась «живой». «Я все понимаю, может, и не их (сотрудников магазина) вина, но все-таки, там рядом школа, и будьте внимательнее, прежде чем дать ребенку такую конфету», - отметил он.
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При этом другой житель города разместил на своей странице в сети видео, на котором в разрезанной шоколадной конфете также видны белые личинки.
Жители Новокузнецка Кемеровской области России стали массово жаловаться на «неприятный сюрприз» в кондитерских изделиях, купленных в магазинах крупной местной торговой сети. Об этом новокузнечане рассказали в сообществе города в социальной сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
По словам одного из подписчиков страницы, он купил конфеты на развес, и одна из них оказалась «живой». «Я все понимаю, может, и не их (сотрудников магазина) вина, но все-таки, там рядом школа, и будьте внимательнее, прежде чем дать ребенку такую конфету», - отметил он.
Читайте также: В Ирпене ликвидировали крупное производство марихуаны. Видео
При этом другой житель города разместил на своей странице в сети видео, на котором в разрезанной шоколадной конфете также видны белые личинки.
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