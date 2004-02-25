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Забавные трюки домашних хомяков. Видео

Забавные трюки домашних хомяков. Видео Эти грызуны порой удивляют странным поведением.

Все знают, что хомяки - довольно простые животные. Но это совсем не так, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Посмотрите на этих грызунов: они такое выделывают!

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Например, один хомяк снова и снова переворачивается через кормушку и, очевидно, ему в кайф!



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 Теги: хомяки, трюки

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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