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Забавные трюки домашних хомяков. Видео
Эти грызуны порой удивляют странным поведением.
Все знают, что хомяки - довольно простые животные. Но это совсем не так, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Посмотрите на этих грызунов: они такое выделывают!
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Например, один хомяк снова и снова переворачивается через кормушку и, очевидно, ему в кайф!
Все знают, что хомяки - довольно простые животные. Но это совсем не так, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Посмотрите на этих грызунов: они такое выделывают!
Читайте также: Жители РФ стали массово находить червей в конфетах. Видео
Например, один хомяк снова и снова переворачивается через кормушку и, очевидно, ему в кайф!
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