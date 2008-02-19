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Опубликован трейлер финального сезона «Игры престолов». Видео

Опубликован трейлер финального сезона «Игры престолов». ВидеоВ двухминутном ролике телесети HBO крупным планом показана Арья Старк в боевой экипировке.

Американская телесеть HBO опубликовала двухминутный трейлер ряда телешоу, выход которых запланирован на ближайшее время, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В их числе последний сезон Игры престолов, фильма Дедвуд на основе одноименного сериала, второго сезона сериала Большая маленькая ложь и нескольких других.

В части трейлера об Игре престолов содержится намек на захватывающее сражение во второй половине восьмого сезона, премьера которого запланирована на 14 апреля.

На видео звезда сериала Мэйси Уильямс изображается крупным планом в роли Арьи Старк в боевой экипировке.

Игра престолов снята по мотивам фантастических романов Джорджа Мартина из цикла Песнь льда и пламени.

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На канале HBO Игра престолов выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий Эмми. Седьмой сезон завершился 28 августа 2018 года, последний эпизод по просмотрам установил рекорд.



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 Теги: Игра Престолов, Трейлер, видео

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