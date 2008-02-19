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Опубликован трейлер финального сезона «Игры престолов». Видео
В двухминутном ролике телесети HBO крупным планом показана Арья Старк в боевой экипировке.
Американская телесеть HBO опубликовала двухминутный трейлер ряда телешоу, выход которых запланирован на ближайшее время, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В их числе последний сезон Игры престолов, фильма Дедвуд на основе одноименного сериала, второго сезона сериала Большая маленькая ложь и нескольких других.
В части трейлера об Игре престолов содержится намек на захватывающее сражение во второй половине восьмого сезона, премьера которого запланирована на 14 апреля.
На видео звезда сериала Мэйси Уильямс изображается крупным планом в роли Арьи Старк в боевой экипировке.
Игра престолов снята по мотивам фантастических романов Джорджа Мартина из цикла Песнь льда и пламени.
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На канале HBO Игра престолов выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий Эмми. Седьмой сезон завершился 28 августа 2018 года, последний эпизод по просмотрам установил рекорд.
Американская телесеть HBO опубликовала двухминутный трейлер ряда телешоу, выход которых запланирован на ближайшее время, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В их числе последний сезон Игры престолов, фильма Дедвуд на основе одноименного сериала, второго сезона сериала Большая маленькая ложь и нескольких других.
В части трейлера об Игре престолов содержится намек на захватывающее сражение во второй половине восьмого сезона, премьера которого запланирована на 14 апреля.
На видео звезда сериала Мэйси Уильямс изображается крупным планом в роли Арьи Старк в боевой экипировке.
Игра престолов снята по мотивам фантастических романов Джорджа Мартина из цикла Песнь льда и пламени.
Читайте также: Забавные трюки домашних хомяков. Видео
На канале HBO Игра престолов выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий Эмми. Седьмой сезон завершился 28 августа 2018 года, последний эпизод по просмотрам установил рекорд.
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