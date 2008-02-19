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Появился тизер биографического фильма о Лесе Украинке. Видео

Появился тизер биографического фильма о Лесе Украинке. ВидеоСъемки тизера проходили в Киеве - в Голосеевском парке и в одной из фотостудий.

Сегодня, 25 февраля, в сети опубликован первый тизер будущего биографического фильма "Узлісся" об известной украинской поэтессе Лесе Украинке (настоящее имя - Лариса Косач-Квитка), приуроченный ко дню ее рождения. Ролик опубликован на странице будущего фильма в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Съемки тизера проходили в Киеве - в Голосеевском парке и в одной из фотостудий.

В сюжете ролика показан один из самых драматичных промежутков в жизни поэтессы - последние дни ее возлюбленного Сергея Мержинского после продолжительной болезни. В то время она написала одну из своих известных поэм "Одержимая".

В фильме будет отображена история жизни Леси Украинки с ранних лет до конца жизни. Креативным продюсером и автором идеи фильма выступила Юлия Синькевич (JS Films, генпродюсер Одесского международного кинофестиваля), а сопродюсером - Мария Москаленко (FX FILM Georgia). Сценарий байопика написала Александра Лавренчук.

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Главную роль играет молодая украинская актриса Дарья Полунина. Режиссер фильма - Нана Джанелидзе (Грузия).



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 Теги: Леся Украинка, видео

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