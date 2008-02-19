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Судьи Евровидения прокомментировали низкие оценки дуэту ANNA MARIA. Видео
Артистки получили лишь 1 балл.
Финалистки Национального отбора на Евровидение-2019, дуэт ANNA MARIA получили самый низкий балл от членов жюри исключительно за свое выступление, а не за то, что не признали оккупацию Крыма Россией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Несмотря на хорошие показатели и отзывы за полуфинальное выступление, артистки получили лишь 1 балл после скандального интервью об отношениях Украины с Россией, расплакавшись в прямом эфире.
"Финал есть финал. Высокая оценка в полуфинале абсолютно не дает гарантий в финале. Там все начинается заново", - заявил Филатов.
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"Финал - это новая история", - утверждал Данилко. А Джамала заверила, что сестры "получили один бал именно за песню".
Финалистки Национального отбора на Евровидение-2019, дуэт ANNA MARIA получили самый низкий балл от членов жюри исключительно за свое выступление, а не за то, что не признали оккупацию Крыма Россией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Несмотря на хорошие показатели и отзывы за полуфинальное выступление, артистки получили лишь 1 балл после скандального интервью об отношениях Украины с Россией, расплакавшись в прямом эфире.
"Финал есть финал. Высокая оценка в полуфинале абсолютно не дает гарантий в финале. Там все начинается заново", - заявил Филатов.
Читайте также: Названы участники второго полуфинала нацотбора Евровидения
"Финал - это новая история", - утверждал Данилко. А Джамала заверила, что сестры "получили один бал именно за песню".
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