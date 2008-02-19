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Раздел: Видеоновости  
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Судьи Евровидения прокомментировали низкие оценки дуэту ANNA MARIA. Видео

Судьи Евровидения прокомментировали низкие оценки дуэту ANNA MARIA. Видео Артистки получили лишь 1 балл.

Финалистки Национального отбора на Евровидение-2019, дуэт ANNA MARIA получили самый низкий балл от членов жюри исключительно за свое выступление, а не за то, что не признали оккупацию Крыма Россией.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Несмотря на хорошие показатели и отзывы за полуфинальное выступление, артистки получили лишь 1 балл после скандального интервью об отношениях Украины с Россией, расплакавшись в прямом эфире.

"Финал есть финал. Высокая оценка в полуфинале абсолютно не дает гарантий в финале. Там все начинается заново", - заявил Филатов.

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"Финал - это новая история", - утверждал Данилко. А Джамала заверила, что сестры "получили один бал именно за песню".



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 Теги: Евровидение, ANNA MARIA, Видео

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