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В Сети показали испытания БТР-4. Видео
На машине установлен боевой модуль БМ-7 Парус с 30-мм автоматической пушкой.
Завод им. Малышева и ХКБМ им. Морозова завершили испытания и готовы перейти к серийному производству БТР-4 для ВСУ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Завод им. Малышева уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, и был квалифицирован как производитель этих машин. Аналогичную процедуру квалификации по результатам испытаний уже завершает и ХКБМ им. Морозова.
Как отмечают в Укроборонпроме, БТР-4 с первых дней войны успешно используется ВСУ и неоднократно доказывал свою высокую эффективность на поле боя. Уровень защиты, который обеспечивает эта машина – один из крупнейших среди бронетранспортеров и БМП, стоящих на вооружении украинской армии.
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На машине установлен боевой модуль БМ-7 Парус с 30-мм автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом Барьер, автоматическим гранатометом и пулеметом. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса удается достичь высокой точности огня, в том числе, и уничтожение бронетехники противника на расстоянии до 5 км.
Завод им. Малышева и ХКБМ им. Морозова завершили испытания и готовы перейти к серийному производству БТР-4 для ВСУ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Завод им. Малышева уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, и был квалифицирован как производитель этих машин. Аналогичную процедуру квалификации по результатам испытаний уже завершает и ХКБМ им. Морозова.
Как отмечают в Укроборонпроме, БТР-4 с первых дней войны успешно используется ВСУ и неоднократно доказывал свою высокую эффективность на поле боя. Уровень защиты, который обеспечивает эта машина – один из крупнейших среди бронетранспортеров и БМП, стоящих на вооружении украинской армии.
Читайте также: В Сети показали испытания летающего скейтборда. Видео
На машине установлен боевой модуль БМ-7 Парус с 30-мм автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом Барьер, автоматическим гранатометом и пулеметом. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса удается достичь высокой точности огня, в том числе, и уничтожение бронетехники противника на расстоянии до 5 км.
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