» » В Сети показали испытания БТР-4. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети показали испытания БТР-4. Видео

В Сети показали испытания БТР-4. ВидеоНа машине установлен боевой модуль БМ-7 Парус с 30-мм автоматической пушкой.

Завод им. Малышева и ХКБМ им. Морозова завершили испытания и готовы перейти к серийному производству БТР-4 для ВСУ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Завод им. Малышева уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, и был квалифицирован как производитель этих машин. Аналогичную процедуру квалификации по результатам испытаний уже завершает и ХКБМ им. Морозова.

Как отмечают в Укроборонпроме, БТР-4 с первых дней войны успешно используется ВСУ и неоднократно доказывал свою высокую эффективность на поле боя. Уровень защиты, который обеспечивает эта машина – один из крупнейших среди бронетранспортеров и БМП, стоящих на вооружении украинской армии.

Читайте также: В Сети показали испытания летающего скейтборда. Видео

На машине установлен боевой модуль БМ-7 Парус с 30-мм автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом Барьер, автоматическим гранатометом и пулеметом. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса удается достичь высокой точности огня, в том числе, и уничтожение бронетехники противника на расстоянии до 5 км.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Видео, БТР-4, сеть

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:12 » Автор: Эдгар Букмирза
     1770
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх