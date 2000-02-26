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В России BMW X6 проехал по тротуару, сбивая прохожих. Видео
Два человека погибли на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
Известно, что инцидент произошел Санкт-Петербурге на Невском проспекте примерно в 00:30. Авария случилась с авто марки BMW X6, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
За рулем находился мужчина 1989 года рождения. Один из двух погибших в ДТП является гражданином США. Его имя - Тодд Эшли Кровел, ему было 40 лет.
Водитель не стал скрываться с места происшествия и был задержан. При этом в МВД сообщили, что он был лишен водительских прав еще в ноябре прошлого года.
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Перед тем, как врезаться в толпу пешеходов, его машина столкнулась с двумя автомобилями, после чего выехала на тротуар.
Известно, что инцидент произошел Санкт-Петербурге на Невском проспекте примерно в 00:30. Авария случилась с авто марки BMW X6, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
За рулем находился мужчина 1989 года рождения. Один из двух погибших в ДТП является гражданином США. Его имя - Тодд Эшли Кровел, ему было 40 лет.
Водитель не стал скрываться с места происшествия и был задержан. При этом в МВД сообщили, что он был лишен водительских прав еще в ноябре прошлого года.
Читайте также: В центре Мелитополя засняли опасные маневры лихача на дороге. Видео
Перед тем, как врезаться в толпу пешеходов, его машина столкнулась с двумя автомобилями, после чего выехала на тротуар.
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