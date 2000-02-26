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Жительница Житомира сорвала портрет ветерана АТО. Видео

Жительница Житомира сорвала портрет ветерана АТО. Видео Тридцатилетнюю женщину задержала полиция.

Правоохранители Житомира задержали женщину, которая 20 февраля пыталась сорвать плакат с изображением ветерана АТО на остановке общественного транспорта. Об этом сообщила глава министерства Украины по делам ветеранов Ирина Фриз на странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

Так, 30-летняя женщина намеревалась содрать плакат социального проекта "Лица мира", на котором был изображен украинский военнослужащий Андрей Верхогляд.

Отметим, 23-летний Верхогляд с позывным Левша является командиром роты 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Он попал в АТО в 2016 году, сразу по окончании Национальной академии сухопутных войск им. гетьмана П. Сагайдачного.

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1 февраля был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, 14 сентября 2017 получил негосударственную награду - орден "Народный герой Украины".

Жительница Житомира сорвала портрет ветерана АТО. Видео




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 Теги: Житомир, видео

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