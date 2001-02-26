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Технологии будущего, ставшие реальностью в Китае. Видео
Эта страна стала одним из лидером в мире по инновациям.
Пока в Украине вместо дорог - одна сплошная яма, в Китае уже строят дороги из солнечных батарей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
"Зачем?", спросите вы. Все просто. Подобная дорога может заряжать электромобили пока они на ней едут! Вот еще список уникальных изобретений, которые вас шокируют:
- Автобус, который не мешает дорожному движению;
- Солнечная ферма на воде;
Читайте также: В России BMW X6 проехал по тротуару, сбивая прохожих. Видео
- Сеть камер наблюдения;
- Инновационные продуктовые магазины.
Пока в Украине вместо дорог - одна сплошная яма, в Китае уже строят дороги из солнечных батарей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
"Зачем?", спросите вы. Все просто. Подобная дорога может заряжать электромобили пока они на ней едут! Вот еще список уникальных изобретений, которые вас шокируют:
- Автобус, который не мешает дорожному движению;
- Солнечная ферма на воде;
Читайте также: В России BMW X6 проехал по тротуару, сбивая прохожих. Видео
- Сеть камер наблюдения;
- Инновационные продуктовые магазины.
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