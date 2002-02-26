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В Сети появился тизер биографического фильма о Лесе Украинке. Видео
Байопик снят режиссером Наной Джанелидзе.
Рабочее название проекта - "Леся Українка. Узлісся". Режиссер картины - Нана Джанелидзе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Действие разворачивается в то время, когда Леся Украинка проводит время рядом с умирающим возлюбленным - Сергеем Мержинским. Личные переживания вылились в одно из ее главных произведений - драматическую поэму "Одержимая", которую Леся написала за одну ночь.
Роль поэтессы досталась актрисе Дарье Полуниной. "До этого образ Леси был для меня очень хрестоматийным. После того как я начала глубже изучать ее жизнь, мне даже стало страшно от того, какой великой была эта женщина.
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Ведь я – такой маленький человек в сравнении с ней, как мне это передать? Чем дальше, тем больше я понимаю, какой живой, чувственной и великой она была. Очень хочется, чтобы об этом узнали все", - говорила ранее Дарья.
Рабочее название проекта - "Леся Українка. Узлісся". Режиссер картины - Нана Джанелидзе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Действие разворачивается в то время, когда Леся Украинка проводит время рядом с умирающим возлюбленным - Сергеем Мержинским. Личные переживания вылились в одно из ее главных произведений - драматическую поэму "Одержимая", которую Леся написала за одну ночь.
Роль поэтессы досталась актрисе Дарье Полуниной. "До этого образ Леси был для меня очень хрестоматийным. После того как я начала глубже изучать ее жизнь, мне даже стало страшно от того, какой великой была эта женщина.
Читайте также: Технологии будущего, ставшие реальностью в Китае. Видео
Ведь я – такой маленький человек в сравнении с ней, как мне это передать? Чем дальше, тем больше я понимаю, какой живой, чувственной и великой она была. Очень хочется, чтобы об этом узнали все", - говорила ранее Дарья.
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