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В Канаде произошло одно из крупнейших ДТП в истории. Видео
Сообщается о разливе 500 литров дизельного топлива.
В Канаде в провинции Онтарио на трассе столкнулись 70 автомобилей, обошлось без жертв - несколько человек получили ушибы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.Новости.
Водители рассказали, что масштабное ДТП произошло из-за гололеда, сильного снега и ограниченной видимости на дороге.
В аварию также попали несколько тракторных прицепов. Сообщается о разливе 500 литров дизельного топлива.
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На дороге образовалась пробка на несколько часов.
В Канаде в провинции Онтарио на трассе столкнулись 70 автомобилей, обошлось без жертв - несколько человек получили ушибы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.Новости.
Водители рассказали, что масштабное ДТП произошло из-за гололеда, сильного снега и ограниченной видимости на дороге.
В аварию также попали несколько тракторных прицепов. Сообщается о разливе 500 литров дизельного топлива.
Читайте также: Технологии будущего, ставшие реальностью в Китае. Видео
На дороге образовалась пробка на несколько часов.
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