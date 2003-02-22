В Канаде произошло одно из крупнейших ДТП в истории. Видео

Сообщается о разливе 500 литров дизельного топлива.



В Канаде в провинции Онтарио на трассе столкнулись 70 автомобилей, обошлось без жертв - несколько человек получили ушибы, сообщает



Водители рассказали, что масштабное ДТП произошло из-за гололеда, сильного снега и ограниченной видимости на дороге.



В аварию также попали несколько тракторных прицепов. Сообщается о разливе 500 литров дизельного топлива.



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На дороге образовалась пробка на несколько часов.











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Канаде в провинции Онтарио на трассе столкнулись 70 автомобилей, обошлось без жертв - несколько человек получили ушибы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.Новости Водители рассказали, что масштабное ДТП произошло из-за гололеда, сильного снега и ограниченной видимости на дороге.В аварию также попали несколько тракторных прицепов. Сообщается о разливе 500 литров дизельного топлива.На дороге образовалась пробка на несколько часов.





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