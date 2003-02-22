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Раздел: Видеоновости  
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В Канаде произошло одно из крупнейших ДТП в истории. Видео

В Канаде произошло одно из крупнейших ДТП в истории. Видео Сообщается о разливе 500 литров дизельного топлива.

В Канаде в провинции Онтарио на трассе столкнулись 70 автомобилей, обошлось без жертв - несколько человек получили ушибы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.Новости.

Водители рассказали, что масштабное ДТП произошло из-за гололеда, сильного снега и ограниченной видимости на дороге.

В аварию также попали несколько тракторных прицепов. Сообщается о разливе 500 литров дизельного топлива.

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На дороге образовалась пробка на несколько часов.





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 Теги: Канада, ДТП

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