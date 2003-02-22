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Акробат прошелся по движущемуся колесу обозрения. Видео
Каждый раз балансер одет в черный костюм, а в руках держит такого же цвета зонтик.
В венгерском городе Деберецен акробат прошелся по движущемуся колесу обозрения, высота которого составляет 45 метров. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что в Венгрии фотограф снимает мужчину, который гуляет на архитектурных памятниках.
"Каждый раз балансер одет в черный костюм, а в руках держит такого же цвета зонтик… Кто этот загадочный акробат, фотограф не рассказывает", – говорится в сообщении.
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По его словам, акробат должен показать людям, какой легкой должна быть гармония с окружающим миром.
В венгерском городе Деберецен акробат прошелся по движущемуся колесу обозрения, высота которого составляет 45 метров. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что в Венгрии фотограф снимает мужчину, который гуляет на архитектурных памятниках.
"Каждый раз балансер одет в черный костюм, а в руках держит такого же цвета зонтик… Кто этот загадочный акробат, фотограф не рассказывает", – говорится в сообщении.
Читайте также: Мужчина распылил баллончик в лицо женщине без хиджаба. Видео
По его словам, акробат должен показать людям, какой легкой должна быть гармония с окружающим миром.
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