» » Акробат прошелся по движущемуся колесу обозрения. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Акробат прошелся по движущемуся колесу обозрения. Видео

Акробат прошелся по движущемуся колесу обозрения. ВидеоКаждый раз балансер одет в черный костюм, а в руках держит такого же цвета зонтик.

В венгерском городе Деберецен акробат прошелся по движущемуся колесу обозрения, высота которого составляет 45 метров. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в Венгрии фотограф снимает мужчину, который гуляет на архитектурных памятниках.

"Каждый раз балансер одет в черный костюм, а в руках держит такого же цвета зонтик… Кто этот загадочный акробат, фотограф не рассказывает", – говорится в сообщении.

Читайте также: Мужчина распылил баллончик в лицо женщине без хиджаба. Видео

По его словам, акробат должен показать людям, какой легкой должна быть гармония с окружающим миром.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: акробат, колесо обозрения, видео

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:21 » Автор: Богдан Процив
     290
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх