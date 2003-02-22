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Ким Чен Ына видели с сигаретой в руках. Видео
Лидер КНДР попал на видео во время перекура на перроне железнодорожной станции в Китае.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын был замечен курящим на перроне вокзала китайского города Наньнин. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На кадрах видно, как северокорейский лидер ходит, засунув руки в карманы, и курит сигарету. Рядом с ним также замечены представитель МИД страны Чой Сон Хи, начальник Генштаба Ли Ён Хо и сестра Ким Чен Ына Ё Чжон.
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Сообщается, что поезд простоял на станции южнокитайского города около получаса, а затем отправился во Вьетнам.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын был замечен курящим на перроне вокзала китайского города Наньнин. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На кадрах видно, как северокорейский лидер ходит, засунув руки в карманы, и курит сигарету. Рядом с ним также замечены представитель МИД страны Чой Сон Хи, начальник Генштаба Ли Ён Хо и сестра Ким Чен Ына Ё Чжон.
Читайте также: Самолет British Airways не смог приземлиться из-за сильнейшего ветра. Видео
Сообщается, что поезд простоял на станции южнокитайского города около получаса, а затем отправился во Вьетнам.
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