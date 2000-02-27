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В США показали момент взрыва грузовика. Видео
Взорвался грузовик с едой.
В американском штате Орегон взорвался грузовик с едой. Ударная волна была такой силы, что в соседнем баре сломались краны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.
Инцидент произошел утром в воскресенье. Грузовик был уничтожен полностью, но к счастью никто не пострадал.
Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения.
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Ударной волной были повреждены соседние здания. В пивоварне, возле которой был припаркован грузовик вынесло двери, а в баре сломались краны и начали бесконтрольно лить пиво.
В американском штате Орегон взорвался грузовик с едой. Ударная волна была такой силы, что в соседнем баре сломались краны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.
Инцидент произошел утром в воскресенье. Грузовик был уничтожен полностью, но к счастью никто не пострадал.
Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения.
Читайте также: В Сети показали, как водитель маршрутки избил пассажира. Видео
Ударной волной были повреждены соседние здания. В пивоварне, возле которой был припаркован грузовик вынесло двери, а в баре сломались краны и начали бесконтрольно лить пиво.
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