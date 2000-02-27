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Queen открыли церемонию вручения премии "Оскар". Видео
В этом году премия осталась без ведущего.
В ночь на 25 февраля состоялась церемония вручения премии "Оскар-2019". Открывать шоу, которое осталось без ведущего после скандала с Кевином Хартом, поручили легендарным музыкантам группы Queen, которые вышли на сцену вместе с певцом Адамом Ламбертом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Музыканты исполнили микс из нескольких легендарных хитов группы.
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Лента "Богемная рапсодия", которая рассказывает о жизни Фредди Меркьюри, получила четыре награды, в том числе и за главную мужскую роль - статуэтку забрал Рами Малек.
В ночь на 25 февраля состоялась церемония вручения премии "Оскар-2019". Открывать шоу, которое осталось без ведущего после скандала с Кевином Хартом, поручили легендарным музыкантам группы Queen, которые вышли на сцену вместе с певцом Адамом Ламбертом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Музыканты исполнили микс из нескольких легендарных хитов группы.
Читайте также: В США показали момент взрыва грузовика. Видео
Лента "Богемная рапсодия", которая рассказывает о жизни Фредди Меркьюри, получила четыре награды, в том числе и за главную мужскую роль - статуэтку забрал Рами Малек.
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