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В Нью-Йорке произошла авария с участием скоростного поезда. Видео

В Нью-Йорке произошла авария с участием скоростного поезда. Видео Поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов.

Вчера, 26 февраля, в США произошла железнодорожная катастрофа. Здесь, в Нью-Йорке скоростной пассажирский поезд влетел в грузовой автомобиль. В результате трагедии погибло три человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Поезд, который направлялся в Манхэттен, приближался к станции Вестбери, когда он врезался в грузовик. После столкновения с авто поезд сошел с рельсов и рухнул на платформу, прежде чем загорелся.

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Прибывшие на место трагедии спасатели подтвердили, что три человека погибли. В больницы были доставлены семь человек с ранениями. Движение на этом участке железной дороги было остановлено в обе стороны.



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 Теги: Нью-Йорк, поезд, авария

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