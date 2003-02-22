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В Нью-Йорке произошла авария с участием скоростного поезда. Видео
Поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов.
Вчера, 26 февраля, в США произошла железнодорожная катастрофа. Здесь, в Нью-Йорке скоростной пассажирский поезд влетел в грузовой автомобиль. В результате трагедии погибло три человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Поезд, который направлялся в Манхэттен, приближался к станции Вестбери, когда он врезался в грузовик. После столкновения с авто поезд сошел с рельсов и рухнул на платформу, прежде чем загорелся.
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Прибывшие на место трагедии спасатели подтвердили, что три человека погибли. В больницы были доставлены семь человек с ранениями. Движение на этом участке железной дороги было остановлено в обе стороны.
Вчера, 26 февраля, в США произошла железнодорожная катастрофа. Здесь, в Нью-Йорке скоростной пассажирский поезд влетел в грузовой автомобиль. В результате трагедии погибло три человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Поезд, который направлялся в Манхэттен, приближался к станции Вестбери, когда он врезался в грузовик. После столкновения с авто поезд сошел с рельсов и рухнул на платформу, прежде чем загорелся.
Читайте также: Известные внедорожники сравнили в гонке по прямой. Видео
Прибывшие на место трагедии спасатели подтвердили, что три человека погибли. В больницы были доставлены семь человек с ранениями. Движение на этом участке железной дороги было остановлено в обе стороны.
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