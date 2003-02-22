Боевики открыли огонь по позициям ВСУ во время журналистских съемок. Видео

Журналисты спрятались от обстрелов за домом.



Пророссийские боевики на Востоке атакуют не только армейцев, но и стреляют по мирным населенным пунктам. Оккупанты просто посреди съемки открыли огонь по позициям, где находились журналисты, передает интернет-издание



На Луганщине пророссийские боевики в очередной раз применили запрещенное оружие и стреляли по нескольким опорным пунктам украинских военных. По словам армейцев, обстрелы на передовой стали активнее и обильнее. Их количество оккупанты увеличивают чуть ли не каждую ночь, а калибры из которых лупят – все тяжелее.



Ежедневно враг применяет сотни запрещенных снарядов. Журналисты 24 канала побывали на позициях украинской армии и воочию увидели ямы с большим количеством чугунных осколков – ранее туда прилетели два снаряда калибра 152 миллиметра.



Такие припасы могут пробить даже бронежилеты и каски.



Это нас соседи так поздравляют с 23 февраля. Мы отказались его отмечать, и они нам все равно устроили салют по случаю "праздника". Стреляют преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, иногда прилетают мины калибра 82 и 120 миллиметров, – рассказал боец "Кот".



Прямо посреди съемок враг открыл огонь по позициям украинской армии.



Журналисты спрятались от обстрелов за домом.



"Возможно, пристреливаются. Или же оружие почистили и стреляют по нам, чтобы проверить, правильно ли сложили, – пояснил "Кот".



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После этого военные попросили журналистов 24 канала покинуть передовую и намекнули, что гражданским сейчас там уже опасно.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пророссийские боевики на Востоке атакуют не только армейцев, но и стреляют по мирным населенным пунктам. Оккупанты просто посреди съемки открыли огонь по позициям, где находились журналисты, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал На Луганщине пророссийские боевики в очередной раз применили запрещенное оружие и стреляли по нескольким опорным пунктам украинских военных. По словам армейцев, обстрелы на передовой стали активнее и обильнее. Их количество оккупанты увеличивают чуть ли не каждую ночь, а калибры из которых лупят – все тяжелее.Ежедневно враг применяет сотни запрещенных снарядов. Журналисты 24 канала побывали на позициях украинской армии и воочию увидели ямы с большим количеством чугунных осколков – ранее туда прилетели два снаряда калибра 152 миллиметра.Такие припасы могут пробить даже бронежилеты и каски.Это нас соседи так поздравляют с 23 февраля. Мы отказались его отмечать, и они нам все равно устроили салют по случаю "праздника". Стреляют преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, иногда прилетают мины калибра 82 и 120 миллиметров, – рассказал боец "Кот".Прямо посреди съемок враг открыл огонь по позициям украинской армии.Журналисты спрятались от обстрелов за домом."Возможно, пристреливаются. Или же оружие почистили и стреляют по нам, чтобы проверить, правильно ли сложили, – пояснил "Кот".После этого военные попросили журналистов 24 канала покинуть передовую и намекнули, что гражданским сейчас там уже опасно.

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