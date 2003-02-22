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Боевики открыли огонь по позициям ВСУ во время журналистских съемок. Видео

Боевики открыли огонь по позициям ВСУ во время журналистских съемок. ВидеоЖурналисты спрятались от обстрелов за домом.

Пророссийские боевики на Востоке атакуют не только армейцев, но и стреляют по мирным населенным пунктам. Оккупанты просто посреди съемки открыли огонь по позициям, где находились журналисты, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

На Луганщине пророссийские боевики в очередной раз применили запрещенное оружие и стреляли по нескольким опорным пунктам украинских военных. По словам армейцев, обстрелы на передовой стали активнее и обильнее. Их количество оккупанты увеличивают чуть ли не каждую ночь, а калибры из которых лупят – все тяжелее.

Ежедневно враг применяет сотни запрещенных снарядов. Журналисты 24 канала побывали на позициях украинской армии и воочию увидели ямы с большим количеством чугунных осколков – ранее туда прилетели два снаряда калибра 152 миллиметра.

Такие припасы могут пробить даже бронежилеты и каски.

Это нас соседи так поздравляют с 23 февраля. Мы отказались его отмечать, и они нам все равно устроили салют по случаю "праздника". Стреляют преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, иногда прилетают мины калибра 82 и 120 миллиметров, – рассказал боец "Кот".

Прямо посреди съемок враг открыл огонь по позициям украинской армии.

Журналисты спрятались от обстрелов за домом.

"Возможно, пристреливаются. Или же оружие почистили и стреляют по нам, чтобы проверить, правильно ли сложили, – пояснил "Кот".

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После этого военные попросили журналистов 24 канала покинуть передовую и намекнули, что гражданским сейчас там уже опасно.



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