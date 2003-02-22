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В Николаевском горсовете депутат и антикоррупционер устроили драку. Видео

В Николаевском горсовете депутат и антикоррупционер устроили драку. ВидеоПотасовка между депутатом и начальником антикоррупционного департамента произошла в помещении горисполкома.

В здании Николаевского горисполкома в среду, 27 февраля, произошла потасовка между депутатом горсовета Владиславом Ентным и директором департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андреем Ермолаевым. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как сообщил Ентин, конфликт произошел из-за того, что до него дошла информация о том, что Ермолаев якобы предпринимает действия, чтобы "замять" скандал, связанный с поставкой некачественных продуктов в школы и детсады Николаева, который уже прозвали "маргариновый скандал".

По словам депутата, когда он встретил чиновника на лестнице горисполкома, то заявил, что не допустит, чтобы виновные ушли от наказания и предупредил Ермолаева: мол, если будешь продолжать в том же духе, то я с тобой разберусь.

"Ермолаев поднялся на несколько ступенек выше, и крикнул мне: "Пошел на х..". Ну тут уж я не сдержался, догнал его и...", - пояснил депутат.

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Конфликт попал на камеру внешнего наблюдения.



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 Теги: драка, видео

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