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Порошенко принял участие в открытии ветровой электростанции. Видео
Президент Петр Порошенко открыл первую очередь Приморской ветроэлектростанции в Запорожской области.
Президент Петр Порошенко принял участие в открытии первой очереди Приморской ветроэлектростанции (ВЭС) в Запорожской области. Об этом он написал в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ветроэлектростанцю запустило подразделение энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова – ДТЭК ВИЭ, которое управляет активами компании в сфере альтернативной энергетики.
"Открытие первой очереди Приморской ВЭС – не локальное, а важное для всей Украины событие. Это 500 рабочих мест в ходе строительства, налоговые отчисления в госбюджет, которые в 2018 году составили почти 280 млн грн", – сообщил президент.
"Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе и шестой по размерам АЭС в мире. Но времена меняются и теперь уже альтернативная, возобновляемая энергетика начинает реализовываться именно в Запорожской области. Речь идет о высокоэффективном и высокотехнологичном проекте", – сообщил Порошенко во время открытия.
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Он подчеркнул, что для развития страны необходима инновационная модернизация энергетики, поскольку традиционные подходы к энергетической отрасли в Украине себя исчерпали.
Президент Петр Порошенко принял участие в открытии первой очереди Приморской ветроэлектростанции (ВЭС) в Запорожской области. Об этом он написал в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ветроэлектростанцю запустило подразделение энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова – ДТЭК ВИЭ, которое управляет активами компании в сфере альтернативной энергетики.
"Открытие первой очереди Приморской ВЭС – не локальное, а важное для всей Украины событие. Это 500 рабочих мест в ходе строительства, налоговые отчисления в госбюджет, которые в 2018 году составили почти 280 млн грн", – сообщил президент.
"Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе и шестой по размерам АЭС в мире. Но времена меняются и теперь уже альтернативная, возобновляемая энергетика начинает реализовываться именно в Запорожской области. Речь идет о высокоэффективном и высокотехнологичном проекте", – сообщил Порошенко во время открытия.
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Он подчеркнул, что для развития страны необходима инновационная модернизация энергетики, поскольку традиционные подходы к энергетической отрасли в Украине себя исчерпали.
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