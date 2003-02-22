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Кернес обматерил активистов в Харькове. Видео

Кернес обматерил активистов в Харькове. ВидеоАктивисты пришли требовать исполнения решения суда.

Мэр Харькова Геннадий Кернес обозвал дебилами, а потом еще и нецензурно выругался в отношении активистов, которые пришли требовать снижения тарифов на проезд.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Как известно, в начале февраля в Харькове с 5 до 8 гривень подорожало метро, а проезд в трамваях и троллейбусах - с 4 до 6 гривень. Активисты обжаловали это решение в суде, и тот приостановил соответствующие повышения тарифов. Но власти города отказалась выполнять судебное решение и возвращать тарифы на первоначальный уровень.

В среду, 27 февраля, активисты пришли в Харьковский горсовет требовать исполнения решения суда, однако Кернес встретил их оскорблениями.

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"Уважаемые депутаты, пожалуйста, кто хочет предоставить слово вот этим шумно-буйным дебилам, прошу проголосовать", - обратился он к депутатам.

После этого мэр обругал экс-депутата горсовета и активиста Дмитрия Маринина:

"Послушай, ты, негодяй... Выведи свою группу людей отсюда и хватит здесь вообще нам указывать. Кто ты такой, ты кнопка, б...дь, ты понял или нет?"



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 Теги: Кернес, мат, Видео

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