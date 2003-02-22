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Раздел: Видеоновости  
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Финские пограничники сняли на камеру "остров-призрак". Видео

Финские пограничники сняли на камеру "остров-призрак". ВидеоВ последние годы очевидцы довольно часто снимают миражи на видео.

Это событие произошло в мороз, при температуре -25°C, днем и при безоблачном небе. Пограничники поделились фото миража на своей странице в Twitter.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Как выяснилось, произошло редкое в этих местах оптическое явление - мираж. Оно возникает при определенных погодных условиях и из-за преломления света в резко различающихся по плотности и температуре слоях воздуха. При этом люди наблюдают вместе с реально видимым отдаленным объектом и его отражение в атмосфере, объясняют ученые.

Стоит отметить, в последние годы очевидцы довольно часто снимают миражи на видео и делятся ими в соцсетях.

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В частности, в мае 2018 года в тумане у китайского города Циндао около 2 часов наблюдался целый квартал многоэтажных домов.



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 Теги: Финские пограничники, остров-призрак, Видео

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