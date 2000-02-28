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Депутаты устроили громкий скандал в прямом эфире. Видео
Инцидент произошел на канале NewsOne.
Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько, его коллега из "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич и политолог Владимир Цыбулько поскандалили на ток-шоу "Украинский формат", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
Крулько заявил, что после решения Конституционного суда, "которое сделал Порошенко", будут закрыты все дела против коррупционеров. Цыбулько возразил, сказав, что назначенные президентом судьи не голосовали за это решения.
"Все дела против коррупционеров были закрыты, преодоление коррупции закончилось, эту статью (о незаконном обогащении, - ред.) из УК выбросили, а этот колорадский жук будет всех перебивать, потому что отрабатывает номер!", - возмутился депутат.
Цыбулько ответил ему, что "шавки Батькивщины" не будут учить людей жить.
За коллегу вступился Нестор Шуфрич, предупредив, что "за шавку и ответить можно".
"За колорада пусть ответит, я не слышу", - сказал политолог.
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Шуфрич заявил, что Цыбулько "покрывает мародеров" и его за это проклянут.
Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько, его коллега из "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич и политолог Владимир Цыбулько поскандалили на ток-шоу "Украинский формат", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
Крулько заявил, что после решения Конституционного суда, "которое сделал Порошенко", будут закрыты все дела против коррупционеров. Цыбулько возразил, сказав, что назначенные президентом судьи не голосовали за это решения.
"Все дела против коррупционеров были закрыты, преодоление коррупции закончилось, эту статью (о незаконном обогащении, - ред.) из УК выбросили, а этот колорадский жук будет всех перебивать, потому что отрабатывает номер!", - возмутился депутат.
Цыбулько ответил ему, что "шавки Батькивщины" не будут учить людей жить.
За коллегу вступился Нестор Шуфрич, предупредив, что "за шавку и ответить можно".
"За колорада пусть ответит, я не слышу", - сказал политолог.
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Шуфрич заявил, что Цыбулько "покрывает мародеров" и его за это проклянут.
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