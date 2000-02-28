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В Британии засняли драку охранника с посетителем фастфуда. Видео
Сотрудник McDonald’s использовал приемы из реслинга.
В Великобритании охранник McDonald’s устроил жесткую драку с агрессивным клиентом. При этом работник фаст-фуда использовал знаменитые приемы из реслинга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
На видео охранник лупит клиента на улице возле ресторана быстрого питания совком и щеткой. Вокруг мужчин собралась толпа зевак, подбадривающих дерущихся.
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В какой-то момент охранник бьет своего соперника по голове. Издание отмечает, что это очень похоже на прием WWE под названием «chair shot», когда бойцы бьют друг друга по голове стулом.
В Великобритании охранник McDonald’s устроил жесткую драку с агрессивным клиентом. При этом работник фаст-фуда использовал знаменитые приемы из реслинга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
На видео охранник лупит клиента на улице возле ресторана быстрого питания совком и щеткой. Вокруг мужчин собралась толпа зевак, подбадривающих дерущихся.
Читайте также: Депутаты устроили громкий скандал в прямом эфире. Видео
В какой-то момент охранник бьет своего соперника по голове. Издание отмечает, что это очень похоже на прием WWE под названием «chair shot», когда бойцы бьют друг друга по голове стулом.
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