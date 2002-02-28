По больнице в РФ расхаживал мужчина в трусах и с ножом в спине. Видео

Пациент утверждает, что он просто собирался пойти покурить.



Пациент хирургического отделения центральной районной больницы в Зеленодольске (Татарстан, Россия) вышел на улицу с ножом в спине, сообщает



На кадрах можно увидеть, как мужчина в нижнем белье идет по больничным коридорам в сторону выхода. Врачи уговаривали больного вернуться обратно, но мужчина был непреклонен. Он объяснял врачам, что хочет просто покурить. Позже больной все-таки послушал медсестер и вернулся обратно.



Как рассказали журналисты, у мужчины не было повреждено ни единого органа. 34-летнего пострадавшего доставили в Центральную районную больницу Зеленодольска ночью в понедельник.



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Как рассказал медицинский персонал, мужчина был сильно пьян. Мужчине оказали помощь и положили его в палату. Про то, как у него в спине оказался нож, он не рассказывал. Его жизни ничего не угрожает.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пациент хирургического отделения центральной районной больницы в Зеленодольске (Татарстан, Россия) вышел на улицу с ножом в спине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zi.dn.ua На кадрах можно увидеть, как мужчина в нижнем белье идет по больничным коридорам в сторону выхода. Врачи уговаривали больного вернуться обратно, но мужчина был непреклонен. Он объяснял врачам, что хочет просто покурить. Позже больной все-таки послушал медсестер и вернулся обратно.Как рассказали журналисты, у мужчины не было повреждено ни единого органа. 34-летнего пострадавшего доставили в Центральную районную больницу Зеленодольска ночью в понедельник.Как рассказал медицинский персонал, мужчина был сильно пьян. Мужчине оказали помощь и положили его в палату. Про то, как у него в спине оказался нож, он не рассказывал. Его жизни ничего не угрожает.





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