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По больнице в РФ расхаживал мужчина в трусах и с ножом в спине. Видео

По больнице в РФ расхаживал мужчина в трусах и с ножом в спине. Видео Пациент утверждает, что он просто собирался пойти покурить.

Пациент хирургического отделения центральной районной больницы в Зеленодольске (Татарстан, Россия) вышел на улицу с ножом в спине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zi.dn.ua.

На кадрах можно увидеть, как мужчина в нижнем белье идет по больничным коридорам в сторону выхода. Врачи уговаривали больного вернуться обратно, но мужчина был непреклонен. Он объяснял врачам, что хочет просто покурить. Позже больной все-таки послушал медсестер и вернулся обратно.

Как рассказали журналисты, у мужчины не было повреждено ни единого органа. 34-летнего пострадавшего доставили в Центральную районную больницу Зеленодольска ночью в понедельник.

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Как рассказал медицинский персонал, мужчина был сильно пьян. Мужчине оказали помощь и положили его в палату. Про то, как у него в спине оказался нож, он не рассказывал. Его жизни ничего не угрожает.



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 Теги: мужчина, нож, видео

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