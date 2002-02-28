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Немецкие спасатели вызволили застрявшую канализационную крысу. Видео
В операции приняли участие 8 человек.
На помощь крысе, застрявшей в канализационном люке в городе Бенсхайм-Ауэрбахе на западе Германии пришли сразу 8 специалистов ветеринарной спасательной службы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Их вызвали прохожие. Сначала они пытались сами помочь грызуну, но тот был довольно упитан и застрял основательно, а помощников норовил укусить.
Спасатели подняли тяжёлый люк и, вызволив крысу, отпустили её на свободу. Спасательная операция длились около получаса и ещё долго бурно обсуждалась в интернете.
Одни радовались неожиданному позитиву - другие считали, что налоговые деньги были потрачены впустую на спасение грызуна-вредителя.
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Точку в споре поставил один из спасателей, сказав, что затраты на операцию - 120 евро - они заплатили сами, а сострадания заслуживают все без исключения животные.
На помощь крысе, застрявшей в канализационном люке в городе Бенсхайм-Ауэрбахе на западе Германии пришли сразу 8 специалистов ветеринарной спасательной службы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Их вызвали прохожие. Сначала они пытались сами помочь грызуну, но тот был довольно упитан и застрял основательно, а помощников норовил укусить.
Спасатели подняли тяжёлый люк и, вызволив крысу, отпустили её на свободу. Спасательная операция длились около получаса и ещё долго бурно обсуждалась в интернете.
Одни радовались неожиданному позитиву - другие считали, что налоговые деньги были потрачены впустую на спасение грызуна-вредителя.
Читайте также: По больнице в РФ расхаживал мужчина в трусах и с ножом в спине. Видео
Точку в споре поставил один из спасателей, сказав, что затраты на операцию - 120 евро - они заплатили сами, а сострадания заслуживают все без исключения животные.
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