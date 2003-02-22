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Ракета Союз вывела на орбиту британские спутники. Видео
Британская спутниковая программа OneWeb вызывает опасения у российского ФСБ, но контракт по запускам выполняется.
Российская ракета-носитель Союз-СТ-Б успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и вывела на орбиту Земли шесть спутников связи британской компании OneWeb. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Разгонный блок Фрегат вывел британские спутники на расчетную орбиту 1200 километров над поверхностью Земли.
Компания OneWeb планирует развернуть на орбите к 2021 году группировку из около 600 спутников массой 148 кг каждый, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Первоначально запуск Союза планировался на 19 февраля, однако был перенесен на 27 февраля из-за обнаруженного отверстия в одном из трубопроводов разгонного блока Фрегат. На космодром Куру были направлены специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок Фрегат. После устранения отверстия была проведена проверка разгонного блока.
Затем запуск был перенесен еще на сутки – на 28 февраля из-за сообщений о проблемах при работе третьей ступени такого же Союза при выводе на орбиту спутника Egyptsat-A 21 февраля.
В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет Союз со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них – с российских площадок.
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Осенью 2018 года газета Коммерсант сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".
Российская ракета-носитель Союз-СТ-Б успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и вывела на орбиту Земли шесть спутников связи британской компании OneWeb. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Разгонный блок Фрегат вывел британские спутники на расчетную орбиту 1200 километров над поверхностью Земли.
Компания OneWeb планирует развернуть на орбите к 2021 году группировку из около 600 спутников массой 148 кг каждый, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Первоначально запуск Союза планировался на 19 февраля, однако был перенесен на 27 февраля из-за обнаруженного отверстия в одном из трубопроводов разгонного блока Фрегат. На космодром Куру были направлены специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок Фрегат. После устранения отверстия была проведена проверка разгонного блока.
Затем запуск был перенесен еще на сутки – на 28 февраля из-за сообщений о проблемах при работе третьей ступени такого же Союза при выводе на орбиту спутника Egyptsat-A 21 февраля.
В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет Союз со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них – с российских площадок.
Читайте также: Финские пограничники сняли на камеру "остров-призрак". Видео
Осенью 2018 года газета Коммерсант сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".
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