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Порошенко в толпе снял шапку с девушки. Видео

Порошенко в толпе снял шапку с девушки. ВидеоСделал ли он это нарочно, или схватил головной убор случайно - мнения пользователей на этот счет разошлись.

В Сети появилось курьезное видео с президентом Петром Порошенко во время его визита в Запорожье.

На опубликованных кадрах видно, как на встрече с жителями города глава государства тянется к людям, чтобы пожать им руки, однако в какой-то момент срывает с одной из находившихся перед ним девушек шапку, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Сделал ли он это нарочно, или схватил головной убор случайно - мнения пользователей на этот счет разошлись.

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Однако на видео слышно, как перед этим девушка задает Порошенко какой-то вопрос о прокремлевской пропагандисте Анатолии Шарие.



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 Теги: Порошенко, девушка, видео

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Сегодня, 10:49 » Автор: Богдан Процив
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