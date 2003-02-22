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Порошенко в толпе снял шапку с девушки. Видео
Сделал ли он это нарочно, или схватил головной убор случайно - мнения пользователей на этот счет разошлись.
В Сети появилось курьезное видео с президентом Петром Порошенко во время его визита в Запорожье.
На опубликованных кадрах видно, как на встрече с жителями города глава государства тянется к людям, чтобы пожать им руки, однако в какой-то момент срывает с одной из находившихся перед ним девушек шапку, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Сделал ли он это нарочно, или схватил головной убор случайно - мнения пользователей на этот счет разошлись.
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Однако на видео слышно, как перед этим девушка задает Порошенко какой-то вопрос о прокремлевской пропагандисте Анатолии Шарие.
В Сети появилось курьезное видео с президентом Петром Порошенко во время его визита в Запорожье.
На опубликованных кадрах видно, как на встрече с жителями города глава государства тянется к людям, чтобы пожать им руки, однако в какой-то момент срывает с одной из находившихся перед ним девушек шапку, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Сделал ли он это нарочно, или схватил головной убор случайно - мнения пользователей на этот счет разошлись.
Читайте также: На Донбассе состоялись учения авианаводчиков. Видео
Однако на видео слышно, как перед этим девушка задает Порошенко какой-то вопрос о прокремлевской пропагандисте Анатолии Шарие.
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