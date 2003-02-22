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В Киеве неизвестный бросил гранату в автомобиль. Видео
В результате взрыва пострадал водитель транспортного средства.
В Киеве в четверг, 28 февраля,на улице Героев Сталинграда, 24А прогремел взрыв. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что неизвестный бросил гранату в автомобиль Audi.
"В Оболонском районе Киева произошел взрыв. По предварительной информации - кто-то подбросил гранату в автомобиль Audi с номерными знаками KA 7777 AH", - говорится в сообщении.
Врезультате взрыва пострадал водитель авто. Мужчинуэкстренно госпитализировали.
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На видео видно, что повреждения получил и соседний автомобиль.
В Киеве в четверг, 28 февраля,на улице Героев Сталинграда, 24А прогремел взрыв. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что неизвестный бросил гранату в автомобиль Audi.
"В Оболонском районе Киева произошел взрыв. По предварительной информации - кто-то подбросил гранату в автомобиль Audi с номерными знаками KA 7777 AH", - говорится в сообщении.
Врезультате взрыва пострадал водитель авто. Мужчинуэкстренно госпитализировали.
Читайте также: Кадры уничтожения противотанкового расчета боевиков на Донбассе. Видео
На видео видно, что повреждения получил и соседний автомобиль.
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