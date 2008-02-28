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Журналисты опубликовали расследование о финансировании Батькивщины. Видео
Партия Тимошенко получала взносы через подставных лиц, говорят журналисты.
Отчет партии "Батькивщина" за 2018 год показал, что миллионы гривен на деятельность политсилы якобы жертвуют простые граждане Украины, журналисты пообщались с "самыми щедрыми" из них и выяснили, что большинство даже не догадываются об этом.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в расследовании программы "Наши гроши с Денисом Бигусом".
Отмечается, что в то время, как лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко рассказывает об обнищании украинцев, отчет ее партии показывает, что пенсионеры и безработные жертвуют партии немалые средства.
Так, сообщается, что в первом и втором квартале 2018 года на счета "Батькивщины" поступило 23 миллиона гривен, а уже в третьем и четвертом кварталах, когда началась сверхактивная рекламная кампания Тимошенко как кандидата в президенты, простые украинцы якобы пожертвовали более 130 миллионов гривен.
По данным журналистов, анализ отчета, "турне по нескольким городам" и общение с так называемыми донорами партии показал, что накануне выборов "Батькивщина" завела на свои счета еще больше "подозрительного кэша".
"Борды, телевизионные ролики, съезды и другие мероприятия - на все это партии и нужны средства. И все платежи подозрительно большие. Жители сел во втором полугодии 2018 года начали массово отправлять "Батькивщине" по 148-149 тысяч гривен. А некоторые, по два, три, а то и четыре раза", - заявили авторы расследования.
"Почему именно такие суммы? Потому что это предел, за которым начинаются специальные финансовые проверки", - добавили они.
Так, в программе рассказали, что жители двух сел Одесской области пожертвовали "Батькивщине" чуть ли не наибольшее количество денег - более 4 миллионов гривен.
Как выяснили журналисты, одна из доноров - Наталья Зубарь, которая прописана в поселке "Завалье".
По данным программы, 3 октября прошлого года она перечислила "Батькивщине" 149 тысяч гривен. Такое же количество денег она отправила 4,5,16 октября, а через неделю передала партии еще 130 тысяч гривен.
Отмечается, что всего за почти полгода женщина профинансировала партию почти на 1,5 миллиона гривен, при этом "щедрая миллионерша" работает кассиром в супермаркете.
На вопрос журналистов, платила ли она указанные средства, женщина сначала удивилась, а потом рассказала, что давала свою карточку племяннице, которая "где-то работает и что-то делала".
Как выяснили авторы программы, деньги партии Тимошенко отправляла и сестра Натали Валентина Коречная, прописанная в поселке Саврань Одесской области и ее сын Владислав.
Сообщается, что женщина также профинансировала "Батькивщину" на 1,5 миллиона гривен в те же дни, что и сестра, а ее сын перечислил партии Тимошенко около 1200000 гривен восемью равными платежами.
Как говорится в сюжете, пообщаться с Коречной не удалось, поскольку дома ее не было, а сын, который по образованию механик-водитель, а сейчас ищет работу охранником за 8 тысяч гривен, отказался что-то комментировать.
Также в расследовании сообщается, что в пригороде Киева "прописался" корпоративный донор "Батькивщины" - компания "Зерновые традиции Лопатина", которая перечислила партии два миллиона гривен.
Отмечается, что предприятие фиктивное, зарегистрированное на методиста местного детского сада, а указанное место регистрации - формальное.
Сообщается, что количеством взносов в "Батькивщину" выделились сумчане, которые перечислили партии сотни тысяч гривен.
Так, согласно отчету партии жительница Сумщины Галина Манько перечислили партии 700 тысяч гривен, однако в семье женщины объяснили, что общего с политикой у нее ничего нет и не может быть, поскольку она "свидетель Иеговы".
Другая сумчанка Наталья Степаненко якобы перечислила партии 650 тысяч гривен. Ее родители заявили, что это нереально, поскольку дочь зарабатывает копейки.
В сюжете программы также указывается, что щедрым донором политсилы есть и сотрудница автомойки Марина, которая в октябре прошлого года пожертвовала "Батькивщине" 460 тысяч гривен.
В разговоре с журналистами, она сначала вообще не поняла о чем речь, но потом "вспомнила", что якобы перечислила средства. На вопрос, откуда у нее такие деньги, ведь на автомойке зарплата небольшая, женщина отметила, что много лет там работает и деньги собирала на счету.
По данным авторов программы, частично ответ они нашли на Кировоградщине, где живет еще один "донор" партии Лидия Скубий.
Сообщается, что в конце 2017 года женщина собирала средства на лечение дочери, о чем сообщали и местные, и национальные СМИ, а за четыре дня до Нового года в 2018 году вдруг перечислила "Батькивщине" 149 тысяч гривен.
Журналисты отметили, что женщина работает дома мастером по маникюру.
На вопрос журналистов откуда у нее такие деньги для партии, она рассказала, что ходила в банк не сама, а с человеком из "Батькивщины", который "помог" ей все сделать.
Отмечается, что в комментарии авторам расследования сама лидер партии Тимошенко заявила, что информация о фиктивных донорах может быть провокацией СБУ.
"Иногда за провокации платят большие деньги", - сказала она.
"То есть, действующая власть якобы вливает в партию деньги для дискредитации", - иронично предположили журналисты.
По второй версии Тимошенко - люди искренне жертвуют средства, но не хотят говорить об этом публично, поскольку боятся за свою жизнь, потому что в Украине якобы нет демократии.
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По мнению авторов публикации лидер "Батькивщины" использует фейковых доноров, чтобы не показывать настоящих.
Отчет партии "Батькивщина" за 2018 год показал, что миллионы гривен на деятельность политсилы якобы жертвуют простые граждане Украины, журналисты пообщались с "самыми щедрыми" из них и выяснили, что большинство даже не догадываются об этом.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в расследовании программы "Наши гроши с Денисом Бигусом".
Отмечается, что в то время, как лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко рассказывает об обнищании украинцев, отчет ее партии показывает, что пенсионеры и безработные жертвуют партии немалые средства.
Так, сообщается, что в первом и втором квартале 2018 года на счета "Батькивщины" поступило 23 миллиона гривен, а уже в третьем и четвертом кварталах, когда началась сверхактивная рекламная кампания Тимошенко как кандидата в президенты, простые украинцы якобы пожертвовали более 130 миллионов гривен.
По данным журналистов, анализ отчета, "турне по нескольким городам" и общение с так называемыми донорами партии показал, что накануне выборов "Батькивщина" завела на свои счета еще больше "подозрительного кэша".
"Борды, телевизионные ролики, съезды и другие мероприятия - на все это партии и нужны средства. И все платежи подозрительно большие. Жители сел во втором полугодии 2018 года начали массово отправлять "Батькивщине" по 148-149 тысяч гривен. А некоторые, по два, три, а то и четыре раза", - заявили авторы расследования.
"Почему именно такие суммы? Потому что это предел, за которым начинаются специальные финансовые проверки", - добавили они.
Так, в программе рассказали, что жители двух сел Одесской области пожертвовали "Батькивщине" чуть ли не наибольшее количество денег - более 4 миллионов гривен.
Как выяснили журналисты, одна из доноров - Наталья Зубарь, которая прописана в поселке "Завалье".
По данным программы, 3 октября прошлого года она перечислила "Батькивщине" 149 тысяч гривен. Такое же количество денег она отправила 4,5,16 октября, а через неделю передала партии еще 130 тысяч гривен.
Отмечается, что всего за почти полгода женщина профинансировала партию почти на 1,5 миллиона гривен, при этом "щедрая миллионерша" работает кассиром в супермаркете.
На вопрос журналистов, платила ли она указанные средства, женщина сначала удивилась, а потом рассказала, что давала свою карточку племяннице, которая "где-то работает и что-то делала".
Как выяснили авторы программы, деньги партии Тимошенко отправляла и сестра Натали Валентина Коречная, прописанная в поселке Саврань Одесской области и ее сын Владислав.
Сообщается, что женщина также профинансировала "Батькивщину" на 1,5 миллиона гривен в те же дни, что и сестра, а ее сын перечислил партии Тимошенко около 1200000 гривен восемью равными платежами.
Как говорится в сюжете, пообщаться с Коречной не удалось, поскольку дома ее не было, а сын, который по образованию механик-водитель, а сейчас ищет работу охранником за 8 тысяч гривен, отказался что-то комментировать.
Также в расследовании сообщается, что в пригороде Киева "прописался" корпоративный донор "Батькивщины" - компания "Зерновые традиции Лопатина", которая перечислила партии два миллиона гривен.
Отмечается, что предприятие фиктивное, зарегистрированное на методиста местного детского сада, а указанное место регистрации - формальное.
Сообщается, что количеством взносов в "Батькивщину" выделились сумчане, которые перечислили партии сотни тысяч гривен.
Так, согласно отчету партии жительница Сумщины Галина Манько перечислили партии 700 тысяч гривен, однако в семье женщины объяснили, что общего с политикой у нее ничего нет и не может быть, поскольку она "свидетель Иеговы".
Другая сумчанка Наталья Степаненко якобы перечислила партии 650 тысяч гривен. Ее родители заявили, что это нереально, поскольку дочь зарабатывает копейки.
В сюжете программы также указывается, что щедрым донором политсилы есть и сотрудница автомойки Марина, которая в октябре прошлого года пожертвовала "Батькивщине" 460 тысяч гривен.
В разговоре с журналистами, она сначала вообще не поняла о чем речь, но потом "вспомнила", что якобы перечислила средства. На вопрос, откуда у нее такие деньги, ведь на автомойке зарплата небольшая, женщина отметила, что много лет там работает и деньги собирала на счету.
По данным авторов программы, частично ответ они нашли на Кировоградщине, где живет еще один "донор" партии Лидия Скубий.
Сообщается, что в конце 2017 года женщина собирала средства на лечение дочери, о чем сообщали и местные, и национальные СМИ, а за четыре дня до Нового года в 2018 году вдруг перечислила "Батькивщине" 149 тысяч гривен.
Журналисты отметили, что женщина работает дома мастером по маникюру.
На вопрос журналистов откуда у нее такие деньги для партии, она рассказала, что ходила в банк не сама, а с человеком из "Батькивщины", который "помог" ей все сделать.
Отмечается, что в комментарии авторам расследования сама лидер партии Тимошенко заявила, что информация о фиктивных донорах может быть провокацией СБУ.
"Иногда за провокации платят большие деньги", - сказала она.
"То есть, действующая власть якобы вливает в партию деньги для дискредитации", - иронично предположили журналисты.
По второй версии Тимошенко - люди искренне жертвуют средства, но не хотят говорить об этом публично, поскольку боятся за свою жизнь, потому что в Украине якобы нет демократии.
Читайте также: В Москве избили генерал-полковника в отставке. Видео
По мнению авторов публикации лидер "Батькивщины" использует фейковых доноров, чтобы не показывать настоящих.
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